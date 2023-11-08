Румунія випередила Польщу за обсягами постачань LPG в Україну

У жовтні обсяги імпорту скрапленого газу становили 83,2 тис. тонн, що на 6% менше, ніж у вересні, й на 8% менше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зменшення імпортних постачань у жовтні здебільшого обумовлене довготривалими автомобільними чергами на кордоні. Крім того, деякий вплив на скорочення постачань мали і зміни до Митного кодексу, які набули чинності 17 жовтня.

Складнощі з постачаннями зарубіжного газу призвели до зростання попиту на ресурс внутрішнього виробництва й значного зростання ціни на нього в країні.

Комплекс ринкових чинників призвів до змін у структурі його постачань. У жовтні лідером з експорту газу в Україну стала Румунія. Постачання газу з країни зросли на 19%, до 30,3 тис. тонн. Імпорт з румунських базисів зріс за рахунок збільшення автомобільних і морських відвантажень, тоді як обсяги постачання залізницею не змінилися порівняно з вереснем. Найбільші обсяги постачань, 17,1 тис. тонн, здійснювалися з терміналів City Gas і Unicom Oil Terminal, що розташовані у Галаці. З терміналів Interport Gaz у Мідії й Callatis Gas у Мангалії в Україну було імпортовано відповідно 4 тис. тонн і 2,9 тис. тонн скрапленого газу. Також 3,4 тис. тонн продукту було відвантажено з румунських НПЗ OMV Petrom і Rompetrol.

Постачання газу з Польщі у жовтні 2023 р. скоротилися на 27%, до 27,9 тис. тонн, порівняно з вереснем. Після впровадження змін до Митного кодексу деякі польські компанії скоротили обсяги пропозиції продукту для українського ринку, оскільки не могли підтвердити його неросійське походження. Також у одного з трейдерів виникли проблеми з розмитненням партій американського газу.

Сумарний обсяг постачань із країн Балтії зменшився на 25%, до 7,3 тис. тонн продукту. Минулого місяця компанія Orlen Lietuva, найбільший литовський постачальник газу в Україну, зменшила постачання газу на 29% через проведення ремонтних робіт на Мажейкяйському НПЗ в першій половині жовтня. У жовтні деякі імпортери, які придбали ресурс в естонської компанії Megarevelis Group, не змогли оформити вантажі, оскільки компанія надавала неповний пакет документів. Також на динаміку постачань газу з балтійських базисів у жовтні вплинула ситуація на польському кордоні.

Черги на автомобільних КПП спонукають компанії збільшувати закупівлі ресурсу, що постачається залізничним і морським транспортом. Великі імпортери повідомили enkorr, що минулого місяця замовили більше обсягів у вагонах. Але зростання залізничного імпорту можна буде побачити лише у листопаді. У жовтні обсяги розмитнення газу у вагонах зменшилися на 12%, до 21,9 тис. тонн.

Імпорт морського газу у жовтні зріс на 20%, до 15,3 тис. тонн. Основні обсяги по воді надходили з Румунії, що дозволило трейдерам доволі оперативно відреагувати на зростаючий дефіцит газу в Україні.

У листопаді черги на автомобільних КПП зберігаються. Навіть більше, ситуація на польському кордоні погіршилася через страйк, який почали польські перевізники 6 листопада. Польща є важливим каналом постачань нафтопродуктів в Україну. За оцінками Консалтингової групи «А-95», у жовтні через польські КПП в Україну автомобільним транспортом було відвантажено 30,2 тис. тонн скрапленого газу, це складає 36% від загального обсягу імпорту. З огляду на загострення ситуації на польських автомобільних КПП, у листопаді українські компанії робитимуть ставку на постачання залізницею й збільшуватимуть закупівлі газу з інших джерел.