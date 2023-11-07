Українські компанії збільшують імпорт у вагонах через черги на автомобільних КПП

Обсяги розмитнення нафтопродуктів за тиждень із 30 жовтня до 5 листопада помітно збільшилися порівняно з попереднім тижнем, свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Так, імпорт дизельного пального за звітний період зріс на 13%, до 155 тис. тонн. Компанії збільшують закупівлі й створюють запаси ДП зимового сорту, водночас позбавляючись літнього дизелю.

Обсяги розмитнення скрапленого газу минулого тижня збільшилися на 43%, до 22,6 тис. тонн, що відповідає рівню вересня. Це може означати, що українські компанії й зарубіжні постачальники змогли адаптуватися до змін у Митному кодексі, які викликали зниження постачань у середині жовтня.

Наприкінці жовтня деякі польські трейдери відновили реалізацію скрапленого газу й продовжують нарощувати обсяги пропозиції. Нагадаємо, після 17 жовтня Barter, найбільший польський експортер СВГ, значно скоротив продажі, але минулого тижня обсяги розмитнення вантажів від Barter зросли до 780 тонн.

Протягом жовтня черги на кордоні ускладнювали логістику на польському й румунському напрямках постачань нафтопродуктів. Це спонукало компанії замовляти більше ресурсу, що постачається залізницею. Минулого тижня імпорт бензину, ДП й скрапленого газу у вагонах збільшився на 53%, до 68,3 тис. тонн. Зі слів учасників ринку, зараз в Україну надходять партії нафтопродуктів, які було придбано переважно в першій половині жовтня. Також компанії збільшують постачання морського ресурсу. Минулого тижня обсяги надходжень бензину, ДП й скрапленого газу по воді збільшилися на 31%, до 67,2 тис. тонн. Наприкінці жовтня ситуація з навігацією в дунайському гирлі почала покращуватися. Підняття рівня води у річкових каналах дало постачальникам змогу завантажувати більші обсяги палива у судна.

Новим чинником, що може викликати зниження імпорту, є страйк польських перевізників, що стартував 6 листопада. Наразі блоковані пункти пропуску «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська» й «Дорогуськ - Ягодин». Як повідомляв enkorr, у жовтні через польські кордонні переходи було імпортовано 25% обсягів бензину, ДП й скрапленого газу, які відвантажувалися автомобільним транспортом, але це частка постачань лише від польських компаній. Територією Польщі у режимі транзиту також пересуваються вантажі з Литви, Латвії, Естонії й Німеччини, а це ще 29% від загального автомобільного імпорту нафтопродуктів.

Деякі компанії вже переводять бензовози на інші пункти пропуску або розглядають варіанти маршрутів, які оминають страйкарів. «12 листопада наша машина мала виїхати через Ягодин, але ми перенесли її на інший пункт пропуску», - каже представник мережі АЗС. Утім, учасники ринку повідомляють, що бензовози все ж таки проходять оформлення й проїжджають в Україну. «Пускають [бензовози] дуже туго, але пускають. Цього місяця веземо переважно залізницею, оскільки на автомобільних КПП черги», - повідомив топменеджер великої мережі АЗС.

Міністерство інфраструктури України повідомляє, що перебуває у постійній комунікації з посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією й українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб урегулювати ситуацію. Проте «станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони».

Як повідомляв enkorr раніше, основні вимоги організаторів страйку - фактичне скасування так званого «транспортного безвізу» для українських перевізників і заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України».