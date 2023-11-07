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Ціни на нафту знижуються, оскільки змішані дані з китайської торгівлі компенсують скорочення поставок
08:30 07.11.2023 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок, втративши більшу частину зростання понеділка, оскільки змішані економічні дані від другого за величиною споживача нафти у світі, Китаю, та побоювання з приводу зимового попиту компенсували вплив Саудівської Аравії та Росії, які продовжують скоротити видобуток.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:31 EET подешевшали на 47 центів, або 0,55%, до $84,71 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні $80,45 за барель, знизившись на 37 центів, чи 0,46%.
Обидва еталонні індекси зросли приблизно на 30 центів у понеділок після того, як провідні експортери Саудівська Аравія та Росія підтвердили свою відданість додатковому добровільному скороченню поставок нафти до кінця року.
Хоча імпорт сирої нафти до Китаю в жовтні показав стійке зростання як у річному, так і в місячному вирахуванні, загальний обсяг експорту країни, як і раніше, скорочувався швидшими темпами, ніж очікувалося.
"Експортні дані Китаю можуть виявитися гіршими, ніж очікувалося, але внутрішній попит, можливо, зростає", - сказав аналітик CMC Markets із Шанхаю Леон Лі.
Слабка тенденція експорту відбиває знижувальний тиск на світову економіку, що виник у четвертому кварталі, додав він.
Очікування скорочення видобутку нафти китайськими нафтопереробними заводами у період із листопада по грудень можуть обмежити попит на нафту та посилити зниження цін.
Деякі аналітики також кажуть, що продовження скорочення виробництва означає, що ринки, як і раніше, обережні щодо факторів попиту, що може чинити подальший тиск на ціни.
"Обмеження видобутку у світлі обмеженого впливу на постачання нафти війни між Ізраїлем і ХАМАС дозволяє припустити, що вони (Саудівська Аравія) все ще стурбовані попитом", - зазначають аналітики ANZ у замітці.
На ціни також вплинули побоювання, що тепліша, ніж очікувалося, зима може обмежити попит на енергію та паливо.
"Зима цього року в північній півкулі відносно тепла, що певною мірою знизило витрату палива", - сказав Лі з CMC Markets.
Щодо пропозиції, ринки чекають, як довго Саудівська Аравія та Росія готові стримувати виробництво.
«Що більше цікавитиме ринок, то це те, чи продовжать вони ці скорочення до початку 2024 року, чи почнуть відновлювати видобуток. Ми повинні отримати ясність щодо цього питання десь на початку грудня», - додали аналітики ING.
Саудівська Аравія підтвердила у неділю, що продовжить додаткове добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу, що призведе до видобутку близько 9 мільйонів барелів на добу у грудні, повідомило джерело у міністерстві енергетики у своїй заяві.
Москва також оголосила, що продовжить добровільне скорочення постачання сирої нафти та нафтопродуктів на 300 000 барелів на добу до кінця грудня.
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