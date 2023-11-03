Листопад на порозі, але високий попит на імпортний дизель зберігається

На початку листопада цінові умови на терміналах Польщі, Румунії не змінилися порівняно з минулим тижнем. Водночас зросли премії на литовських базисах через високий попит на ресурс Orlen Lietuva.

Цього тижня автомобільні партії дизпального на східних терміналах Польщі пропонуються з націнками +$90-105/т до котирувань CIF. «Ми залишили цінові умови без змін, наразі вони відповідають співвідношенню попиту і пропозиції», - каже польський трейдер. Водночас на внутрішньому ринку Польщі гуртові ціни зростають. Протягом тижня базова ціна на дизпальне концерну Orlen зросла на 215 зл/м3 (+$61/т), до 5 279 зл/м3. Згідно з розрахунками Консалтингової групи «А-95», поточний рівень дозволяє рентабельно продавати імпортний дизель. Повернення польського ринку до здорового стану після передвиборчої лихоманки сприяє ресурсному наповненню. Протягом жовтня у балтійські порти Польщі надійшло 660 тис. тонн дизпального, це на 21% більше порівняно з вереснем. Торговельні дані показують, що 243 тис. тонн з цього обсягу отримали Orlen і Grupa Lotos. Концерн намагається усунути дефіцит пального на АЗС, який виник унаслідок стримуючої цінової політики.

На балтійському напрямку дизпальне продовжує дорожчати. З терміналів Orlen Lietuva автомобільні партії ДП з відвантаженнями наступного тижня продаються за +$110-120/т до котирувань CIF, це на $10/т більше порівняно з попереднім тижнем. Зростання премій у Литві частково зумовлено збільшенням попиту з боку компаній, які купували ресурс у Болгарії й Молдові. Крім того, учасники ринку припускають, що у жовтні Мажейкяйський НПЗ почав збільшувати постачання дизпального в Польщу, де зараз зростають ціни. Пропозиції американського дизелю з терміналу в Ризі наразі відсутні. Останній танкер з вантажем з США надходив у Латвію 10 вересня.

На південному напрямку умови цінових пропозицій цього тижня не змінилися. Автомобільні партії ДП у Констанці пропонуються за +$60-85/т від середземноморських котирувань CIF. Учасники ринку повідомляють про високий попит на продукт, що вантажиться з чорноморського узбережжя. За 29 днів жовтня обсяги відправлень дизпального з Румунії в Україну зросли на 60% порівняно з вереснем, до 141 тис. тонн. Зростання постачань стало наслідком припинення розмитення вантажів, що їхали з болгарських терміналів і молдавських Джурджулештів.

На початку тижня ще можна було зустріти пропозиції дизпального з Білозему, але після потрапляння терміналів і заводу Insa Oil під контроль Служби безпеки продажі було зупинено. Наразі з Болгарії пропонується продукт з відвантаженням з Софії за +$70/т до середземноморських котирувань CIF. Болгарські компанії сподіваються, що ситуація з розмитненнях їхнього ресурсу покращиться, оскільки це б'є по їхньому бізнесу. «Досить дивно виглядає заборона постачань з конкретного населеного пункту. В Русе працює кілька компаній з різним продуктом. Крім того, завжди можна взяти лабораторні проби, щоб переконатися в походженні палива», - каже один з операторів терміналу в Русе.

На дунайських терміналах автомобільні партії дизпального з урахуваннями вартості перевалки пропонуються з преміями +$120-150/т до котирувань CIF. Трейдери повідомляють, що ситуація з навігацією дунайськими каналами покращилась. Зараз рівень води дозволяє завантажувати баржі обсягом 2 300-3 000 тонн. Кілька компаній повідомило, що останніми партіями завозили вже зимовий ресурс.

Протягом жовтня український ринок наповнювався продуктом попри довгі черги на кордонах. Минулого місяця імпортери розмитнили 579 тис. тонн дизпального, це на 14% більше порівняно з вереснем. Учасники ринку очікують, що високий попит на імпортний ресурс зберігатиметься принаймні у першій половині листопада, тому що досі триває збір врожаю.