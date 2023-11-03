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АНАЛІТИКА

Нафта падає другий тиждень, оскільки побоювання щодо Близького Сходу слабшають, попит у Китаї видається крихким

 

Ціни на нафту практично не змінилися в п'ятницю, але готуються до зниження другий тиждень поспіль, оскільки побоювання з приводу пропозиції, спричинені конфліктом на Близькому Сході, у ключовому регіоні-виробнику ослабли, тоді як перспективи попиту в Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі залишаються туманними.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:05 EET подорожчали на 29 центів, або 0,3%, до $87,14 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 36 центів, або 0,4%, до $82 82 за барель.

«Ціни на нафту зуміли піднятися на тлі покращення ситуації з ризиком, оскільки ринки продовжують грітися в надії, що ФРС, ймовірно, завершить підвищення ставок», - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"Проте, як і раніше, існують деякі сумніви щодо перспектив попиту на нафту на цьому тижні, оскільки PMI Китаю не дає особливої впевненості у відновленні попиту", - додав Йіп.

Виробнича активність Китаю несподівано скоротилася у жовтні. Офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) впав до 49,5 у жовтні з 50,2, опустившись нижче рівня 50 пунктів, що відокремлює спад від зростання.

У п'ятницю дослідження приватного сектору показало, що у жовтні активність у сфері послуг у Китаї зростала дещо швидшими темпами, але продажі зростали найслабшими темпами за 10 місяців, а рівень зайнятості стагнував, оскільки ділова впевненість ослабла.

Тим часом геополітичні проблеми залишалися в центрі уваги, оскільки ізраїльські сили в четвер оточили місто Газа - головне місто сектору Газа - в ході нападу на ХАМАС, заявили його військові, але угруповання палестинських бойовиків чинило опір їхньому наступу, роблячи нападки з тунелів.

Білий дім заявив, що вивчає можливість зробити серію пауз у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС, щоб допомогти людям безпечно залишити сектор Газа та забезпечити надходження гуманітарної допомоги.

Обидва еталони зросли більш ніж на 2 долари за барель у четвер, хоча станом на п'ятницю нафта марки Brent має відзвітувати про тижневі втрати приблизно на 4%, тоді як WTI, схоже, закрилася на 3% нижче, ніж минулого тижня.

Федеральна резервна система США зберегла відсоткові ставки на стабільному рівні у середу, тоді як Банк Англії утримав відсоткові ставки на 15-річному піку. Стабільні ставки підтримували ціни на нафту, оскільки на ринки повернувся певний апетит до ризику.

Щодо пропозиції, провідний експортер нафти Саудівська Аравія, як очікується, підтвердить продовження добровільного скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день до грудня, виходячи з очікувань аналітиків.

Тим часом, дані щодо кількості нафтових вишок у США, очікуються пізніше, стануть індикатором майбутнього виробництва.
За матеріалами: investing.com
 

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