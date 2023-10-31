Нафта трохи подорожчала, оскільки побоювання з приводу постачання компенсують слабкі дані щодо Китаю

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у вівторок після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії, оскільки побоювання з приводу поставок, спричинені конфліктом на Близькому Сході, послабили похмурі дані щодо Китаю.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких спливає у вівторок, о 05:05 EET зросли на 36 центів, або 0,41%, до $87,81 за барель. Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent, які найактивніше торгуються, подорожчали на 29 центів, або 0,34%, до $86,64 за барель.

Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 34 центи, або на 0,41%, до $82,65 за барель.

Нафта впала більш ніж на 3% у понеділок, оскільки інвестори стали обережними напередодні засідання Федеральної резервної системи США у середу, незважаючи на ескалацію атак Ізраїлю на сектор Газа.

"Хоча він здійснив наземну атаку, він також дуже швидко відступив, і в даний час Іран вдається тільки до словесного стримування", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі, який базується в китайському комерційному центрі Шанхаї.

"Якщо це переросте в повномасштабне вторгнення і в ньому братиме участь Іран, можуть знову виникнути побоювання щодо більшого скорочення поставок".

Ціни відновилися після технічної корекції раніше у вівторок, і потенціал зростання ринку тепер залежить від того, чи Ізраїль розширить свій наземний наступ, додав він.

У замітці аналітиків ING йдеться: "Порушення постачання іранської нафти залишається найбільш очевидним ризиком для ринку".

Такі втрати поставок можуть варіюватися від 500 000 барелів на добу до 1 мільйона барелів на добу, якщо Сполучені Штати знову суворо дотримуватимуться санкцій, додали вони, хоча події на Близькому Сході ще не вплинули на постачання нафти.

Більш слабкі, ніж очікувалося, дані щодо виробничої та невиробничої діяльності в Китаї посилили побоювання щодо уповільнення попиту на паливо з боку другого у світі споживача нафти.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель не виправдав прогнозу і знову опустився нижче рівня 50 пунктів, що відокремлює спад від зростання.

Ціни отримали деяку підтримку на тлі побоювань щодо перспектив експорту сирої нафти з Венесуели, спричиненої невизначеністю виборів.

Зупинення Верховним судом результатів опозиційних президентських праймеріз цього місяця, ймовірно, поставить під питання, чи Сполучені Штати продовжать пом'якшувати санкції щодо Венесуели, кажуть аналітики ING.

Вони додали, що США нещодавно вирішили послабити санкції в обмін на обіцянку більш справедливих виборів у 2024 році.

Ринки також уважно стежать за засіданням центрального банку США, яке впливає на внутрішній попит на паливо, незважаючи на високу ймовірність збереження стабільних процентних ставок, згідно з опитуванням, проведеним інструментом Fedwatch CME.