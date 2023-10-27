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1-25 жовтня обсяги розмитнення вагонів з дизелем зросли на 33%, а імпорт у бензовозах скоротився на 12%
17:06 27.10.2023 |
Наприкінці жовтня зарубіжні трейдери скоригували націнки на автомобільні партії дизпального, відреагувавши на зміни у попиті на різних напрямках постачань. Цього тижня на східних терміналах Польщі продукт пропонувався за +$90-105/т до котирувань CIF.
Деякі постачальники зменшили премію на кілька доларів через збільшення обсягів наявного ресурсу. Учасники ринку повідомляють, що концерн Orlen шукає додаткові обсяги дизпального для поповнення запасів і забезпечення потреб роздрібного ринку. Це призвело до здорожчання морського ресурсу на $5-7/т.
Нагадаємо, перед парламентськими виборами Orlen заморозив ціни на паливо для внутрішнього ринку на низькому рівні. Це сприяло зростанню попиту на продукт концерну й скороченню частки ринку незалежних постачальників. Після закінчення виборів дизпальне в Польщі почало дорожчати. З 17 по 27 жовтня базовий прайс Orlen зріс на 285 зл/м3 (+$81/т) до 5064 зл/м3. При таких темпах зростання і за умов підвищення котирувань у середині листопада незалежні трейдери зможуть продавати дизпальне в Польщі з позитивною маржею.
Учасники ринку припускають, що наступного місяця польський ресурс для України може здорожчати.
«У листопаді ми будемо порівнювати ціни всередині Польщі й експорту. Тому не виключено, що для українського ринку премії трохи зростуть», - вважає один із польських трейдерів.
З іншого боку, українські компанії законтрактували цього місяця більше залізничних обсягів через черги на автомобільних КПП.
«У жовтні було багато замовлень на вагони, кільком клієнтам ми навіть відмовили», - каже польський постачальник. Придбані залізничні партії почнуть надходити в Україну у листопаді, що може призвести до перенасичення ринку.
На балтійському напрямку продукт трохи здорожчав. З терміналів Orlen Lietuva автомобільні партії ДП із відвантаженнями наступного тижня продаються за +$100-110/т до котирувань CIF, це на $5/т більше порівняно з попереднім тижнем. При цьому за рахунок зменшення котирувань остаточні ціни зменшилися приблизно на €10/т. Американський ресурс у Ризі пропонується на $85-90/т дорожче від котирувань ICE Gasoil.
На південному напрямку умови цінових пропозицій цього тижня не змінилися. Автомобільні партії ДП у Констанці пропонуються за +$60-85/т від середземноморських котирувань CIF. Учасники ринку повідомляють про високий попит на продукт, що вантажиться з чорноморського узбережжя.
«Термінал Euronova працює на межі своїх можливостей. Час очікування наливу бензовозів сягає восьми діб», - каже один з українських імпортерів.
Після припинення оформлення вантажів з більшості нафтобаз Болгарії і молдавських Джурджулештів українські компанії збільшили закупівлі дизпального в Румунії й українських дунайських терміналів. У Болгарії наразі ресурс пропонується лише з Білозема за +$85-95/т до котирувань CIF.
На дунайських терміналах автомобільні партії дизпального з урахуваннями вартості перевалки пропонуються з преміями від +$105 до +160/т до котирувань CIF. Зі слів учасників ринку, навігація дунайськими каналами досі ускладнена через низький рівень води.
«Днями дві баржі сіли на мілину, довелося витягувати буксиром», - каже один з трейдерів.
Інший постачальник повідомив, що через низький рівень води судна завантажуються не більше, ніж на 70%.
Наприкінці жовтня черги на автомобільних КПП все ще проблема для багатьох учасників ринку. Деякі компанії передбачили цю ситуацію й ще початку місяця замовили більше залізничного ресурсу. Як наслідок, 1-25 жовтня обсяги розмитнення вагонів з дизелем зросли на 33%, до 125 тис. тонн, а імпорт у бензовозах скоротився на 12%, до 144 тис. тонн. З огляду на коментарі зарубіжних трейдерів, у листопаді залізничного ресурсу в Україну надходитиме ще більше. Але динаміка постачань значною мірою залежатиме від можливостей польських перевізників та «Укрзалізниці».
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