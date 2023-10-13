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Нафта дорожчає на тлі санкцій США та прогнозів щодо запасів, що викликають стурбованість з приводу поставок
08:35 13.10.2023 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як США посилили програму санкцій проти експорту російської нафти, що викликало занепокоєння з приводу поставок на обмеженому ринку, а світові запаси, згідно з прогнозами, скоротяться в четвертому кварталі.
О 05:45 EET ф'ючерси на Brent зросли на 50 центів, або 0,6%, до $86,50 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 64 центи, або 0,8%, до $83,55 за барель.
Прогнозується, що Brent підніметься на 2,3% за тиждень, а WTI - на 0,9% за тиждень після того, як обидва контракти зросли в понеділок через можливі збої в експорті з Близького Сходу після нападу ХАМАСу на Ізраїль у вихідні дні , що загрожує можливим більш широким конфліктом.
Ціни повернули частину цього зростання протягом тижня. Але в четвер США ввели перші санкції проти власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, вищою від встановленої країнами «Великої сімки» цінової межі в 60 доларів за барель, щоб закрити лазівки в механізмі, покликаному покарати Москву за вторгнення в Україну.
Росія є другим за величиною виробником нафти у світі та великим експортером, і суворіший контроль США за її поставками може призвести до скорочення поставок.
Також у четвер Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) зберегла свій прогноз зростання світового попиту на нафту, пославшись на ознаки стійкості світової економіки цього року та очікуючи на подальше зростання попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти.
«Проблеми пропозиції, як і раніше, в центрі уваги на ринку сирої нафти», - заявив у п'ятницю Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів ANZ, додавши, що ціни на початку торгів у п'ятницю зросли через посилення санкцій США.
"Настрої посилилися після того, як ОПЕК заявила, що очікує скорочення запасів сирої нафти на 3 мільйона барелів на добу в цьому кварталі. Це передбачає, що не буде подальших перебоїв у постачаннях, спричинених війною між Ізраїлем та ХАМАСом", - сказав Хайнс .
Ціни на нафту проігнорували опубліковані у п'ятницю дані, що показують місячне зниження імпорту сирої нафти до Китаю.
Імпорт минулого місяця склав 45,74 мільйона тонн, або 11,13 мільйона барелів на день, що на 10,5% нижче за рівень серпня, який став третім за величиною за всю історію.
Проте імпорт у вересні зріс на 14% порівняно з роком раніше, продовжуючи тенденцію, що спостерігалася у 2023 році, коли імпорт значно перевищив рівень 2022 року, коли економіка Китаю постраждала від широкомасштабних пандемічних обмежень.
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