Нафта продовжує падати на тлі зростання запасів у США, що послаблює побоювання з приводу постачання

Ціни на нафту в четвер падають третій день, чому сприяє більш високе, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти та бензину в США та послаблення побоювань щодо постачання.

Ф'ючерси на Brent о 06:05 EET впали на 30 центів, або 0,35%, до $85,52 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 42 центи, або 0,50%, до $83, 07 за барель.

Обидва еталонні індекси втратили більшу частину зростання на початку тижня після падіння більш ніж на 2% на попередній сесії.

Запаси сирої нафти в США збільшилися приблизно на 12,9 мільйона барелів, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти.

Це було набагато вище, ніж приріст 500 000 барелів, очікуваний аналітиками в опитуванні Reuters.

"Ймовірно, цьому ранковому настрою сприяють дані щодо запасів API... Нижча продуктивність нафтопереробних заводів через технічне обслуговування, ймовірно, сприяла цьому розвитку", - заявили аналітики ING у записці для клієнтів.

Запаси бензину також зросли на 3,6 мільйона барелів, як показали дані, що різко контрастує з падінням на 800 000 барелів, очікуваним аналітиками, і продовжує викликати побоювання з приводу уповільнення попиту на паливо США.

«Ціни на пальне можуть бути ближчими до больового порога споживачів, ніж можна було б припустити, виходячи з цін із поправкою на інфляцію. Вже є ознаки того, що споживачі відреагували скороченням споживання палива», - заявили аналітики JP Morgan у записці для клієнтів.

"У PADD 5, найбільшим споживачем якого є Каліфорнія, за нашими оцінками, попит на бензин впав на 100 000 барелів на день у період з червня до вересня до семимісячного мінімуму в 1,46 мільйона барелів на день", - додали вони.

Ринки чекатимуть на подальші дані щодо запасів від Управління енергетичної інформації США (EIA), які мають бути опубліковані пізніше того ж дня о 17:00 EET.

В інших країнах стурбованість ринку з приводу ситуації з постачанням на Близькому Сході продовжувала слабшати, чинячи знижувальний тиск на ціни.

"Сира нафта продовжує падати через ознаки того, що вплив війни між Ізраїлем і Хамасом на нафтовий ринок буде обмеженим", - заявили аналітики ANZ у клієнтському повідомленні.

Аналітики ING також заявили: «Премія за ризик продовжує знижуватися, оскільки конфлікт переважно обмежується Ізраїлем та ХАМАС».

Однак очікування EIA США на подальше падіння світових запасів нафти в другій половині 2023 року обмежили слабкість цін.

Зниження запасів, через які, за прогнозами, світові постачання нафти будуть нижчими за рівень споживання, ймовірно, призведе до зростання цін на нафту, йдеться в щомісячному звіті EIA.