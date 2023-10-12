Фінансові новини
- |
- 12.10.23
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта продовжує падати на тлі зростання запасів у США, що послаблює побоювання з приводу постачання
08:40 12.10.2023 |
Ціни на нафту в четвер падають третій день, чому сприяє більш високе, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти та бензину в США та послаблення побоювань щодо постачання.
Ф'ючерси на Brent о 06:05 EET впали на 30 центів, або 0,35%, до $85,52 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 42 центи, або 0,50%, до $83, 07 за барель.
Обидва еталонні індекси втратили більшу частину зростання на початку тижня після падіння більш ніж на 2% на попередній сесії.
Запаси сирої нафти в США збільшилися приблизно на 12,9 мільйона барелів, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти.
Це було набагато вище, ніж приріст 500 000 барелів, очікуваний аналітиками в опитуванні Reuters.
"Ймовірно, цьому ранковому настрою сприяють дані щодо запасів API... Нижча продуктивність нафтопереробних заводів через технічне обслуговування, ймовірно, сприяла цьому розвитку", - заявили аналітики ING у записці для клієнтів.
Запаси бензину також зросли на 3,6 мільйона барелів, як показали дані, що різко контрастує з падінням на 800 000 барелів, очікуваним аналітиками, і продовжує викликати побоювання з приводу уповільнення попиту на паливо США.
«Ціни на пальне можуть бути ближчими до больового порога споживачів, ніж можна було б припустити, виходячи з цін із поправкою на інфляцію. Вже є ознаки того, що споживачі відреагували скороченням споживання палива», - заявили аналітики JP Morgan у записці для клієнтів.
"У PADD 5, найбільшим споживачем якого є Каліфорнія, за нашими оцінками, попит на бензин впав на 100 000 барелів на день у період з червня до вересня до семимісячного мінімуму в 1,46 мільйона барелів на день", - додали вони.
Ринки чекатимуть на подальші дані щодо запасів від Управління енергетичної інформації США (EIA), які мають бути опубліковані пізніше того ж дня о 17:00 EET.
В інших країнах стурбованість ринку з приводу ситуації з постачанням на Близькому Сході продовжувала слабшати, чинячи знижувальний тиск на ціни.
"Сира нафта продовжує падати через ознаки того, що вплив війни між Ізраїлем і Хамасом на нафтовий ринок буде обмеженим", - заявили аналітики ANZ у клієнтському повідомленні.
Аналітики ING також заявили: «Премія за ризик продовжує знижуватися, оскільки конфлікт переважно обмежується Ізраїлем та ХАМАС».
Однак очікування EIA США на подальше падіння світових запасів нафти в другій половині 2023 року обмежили слабкість цін.
Зниження запасів, через які, за прогнозами, світові постачання нафти будуть нижчими за рівень споживання, ймовірно, призведе до зростання цін на нафту, йдеться в щомісячному звіті EIA.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Справа Фрідмана: суд арештував активи ще одного оператора – lifecell
|Суд остаточно націоналізував два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
|«Укренерго»: взимку доведеться імпортувати електроенергію
|Україна проводить складні реформи в умовах війни, - міністр фінансів США
|Нафта продовжує падати на тлі зростання запасів у США, що послаблює побоювання з приводу постачання
|Глава МВФ: Україна відновлюється швидше, ніж ми очікували
|Реформи можуть забезпечити Україні покриття до третини необхідного фінансування приватними інвесторами - глава СБ
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника