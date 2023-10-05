Нафта зростає після того, як ОПЕК+ продовжує скорочувати видобуток, але хисткий попит обмежує зростання

Ціни на нафту повільно зросли у четвер, компенсуючи деякі великі втрати попередньої сесії після того, як група ОПЕК+ зберегла скорочення видобутку нафти, щоб зберегти обмежену пропозицію, хоча невизначені перспективи попиту обмежили зростання.

О 05:35 EET ф'ючерси на сиру нафту Brent подорожчали на 63 центи до 86,44 долара, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 49 центів до 84,71 долара.

Нафта подешевшала більш ніж на 5 доларів у середу, оскільки в центрі уваги опинилися похмуріші макроекономічні перспективи та руйнування попиту на пальне після засідання групи ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та її союзників на чолі з Росією.

Міністерська група ОПЕК+ не внесла жодних змін до політики видобутку нафти групи, а Саудівська Аравія заявила, що продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на день (барелів на добу) до кінця 2023 року, тоді як Росія збереже добровільне обмеження експорту на рівні 300 000 барелів на добу до кінця грудня.

"У четвертому кварталі ми, як і раніше, спостерігаємо дефіцит ринку, а нижчі ціни знижують ймовірність того, що ОПЕК послабить обмеження поставок", - зазначають аналітики Національного банку Австралії.

З іншого боку, економіка єврозони, ймовірно, скоротилася минулого кварталу, згідно з опитуванням, яке показало, що попит упав у вересні найшвидшими темпами майже за три роки, оскільки споживачі стримували витрати на тлі зростання вартості та цін на позики.

Останні дані також показали різке зниження попиту на бензин у США. Постачання готового автомобільного бензину, що відображає попит, впали минулого тижня приблизно до 8 мільйонів барелів на добу, що є найнижчим показником з початку цього року, повідомило Управління енергетичної інформації США.

"Тримісячне зростання цін на сиру нафту зумовлене чутками про ускладнення динаміки поставок та стійких світових економічних умов, тому останнім часом у бугаїв виникає певний дискомфорт, коли попутний вітер став не таким помітним, як раніше", - сказав Йіп Джун Ронг. , ринковий стратег у IG.

Ціни на нафту щосили намагатимуться піднятися вище, враховуючи більш невизначені перспективи попиту, а також слабкіші економічні дані США, опубліковані в середу, і значне збільшення запасів бензину, додав він.

Сектор послуг США сповільнився у вересні, оскільки кількість нових замовлень упала до дев'ятимісячного мінімуму, хоча темпи залишалися відповідно до очікувань сталого економічного зростання у третьому кварталі.