Нафта падає через побоювання щодо високих процентних ставок, очікується комісія ОПЕК+

Нафта подешевшала в середу перед зустріччю міністрів ОПЕК+, оскільки ринок зважував очікування обмеженості постачання та побоювання, що високі відсоткові ставки можуть знизити попит на пальне.

Ф'ючерси на сиру нафту Brent о 05:45 EET впали на 6 центів до 90,86 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 5 центів до 89,18 долара за барель.

Дані у вівторок увечері показали, що кількість вакансій у США збільшилася на найбільшу величину за два роки, що призвело до подальшого різкого зростання прибутковості казначейських облігацій.

Поряд із побоюваннями, що відсоткові ставки залишаться високими протягом деякого часу, на нафтові індекси також впливають побоювання, що зміцнення долара знизить попит, оскільки воно зробить нафту дорожчою для власників інших валют.

"Вважається, що стійкий ринок праці дає Федеральній резервній системі (ФРС) більше можливостей для більш тривалої підтримки високих ставок", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий аналітик IG.

Очікується, що Організація країн-експортерів нафти та її союзників, або ОПЕК+, збереже політику видобутку без змін на своєму засіданні у середу, після того, як її члени Саудівська Аравія та Росія продовжили скорочення видобутку до кінця року.

Очікується, що Саудівська Аравія підніме в листопаді офіційну ціну продажу нафти Arab Light в Азію п'ятий місяць поспіль, згідно з опитуванням Reuters, оскільки учасники ринку очікують, що постачання середньосірчистої нафти залишаться обмеженими.

"Недавній розворот цін на нафту може стати для картеля причиною зберегти скорочення поставок без змін на сьогоднішньому оглядовому засіданні", - заявили аналітики ANZ Bank Брайан Мартін та Деніел Хайнс у замітці.

Тим часом, переговори про відновлення експорту іракської нафти нафтопроводом, що проходить через територію Туреччини, все ще тривають, повідомив Reuters представник іракської нафтової компанії через день після того, як Туреччина заявила, що операції поновляться цього тижня, після майже шестимісячної зупинки.

Росія не встановлює тимчасових рамок для заборони на експорт палива, яку вона запровадила минулого місяця і яка діятиме доти, доки це необхідно для стабілізації цін та вирішення проблеми дефіциту на внутрішньому ринку, повідомив "Інтерфакс" слова віце-прем'єра Олександра Новака.

Інвестори також уважно стежать за попитом та пропозицією у США. Промислові дані показали, що запаси сирої нафти впали приблизно на 4,2 мільйона барелів за тиждень, що завершився 29 вересня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти у вівторок.

Дані уряду США із запасів будуть опубліковані в середу. Вісім аналітиків, опитаних агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти впали приблизно на 500 000 барелів за тиждень до 29 вересня.