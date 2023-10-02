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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають зі зростанням схильності до ризику, фокус уваги на прогнозах поставок

 

Ціни на нафту зросли в понеділок, компенсуючи частину втрат, завданих наприкінці минулого тижня, оскільки інвестори зосередилися на скрутних перспективах світової пропозиції, тоді як угода, укладена в останню хвилину, що дозволяє уникнути припинення роботи уряду США, відновила схильність до ризику.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent о 06:15 EET зросли на 25 центів, або 0,3%, до $92,45 за барель, після падіння на 90 центів у п'ятницю. На момент закінчення терміну контракту в п'ятницю листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів і становили $95,31 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 29 центів, або 0,3%, до $91,08 за барель після падіння на 92 центи у п'ятницю.

Обидва еталонні індекси зросли майже на 30% у третьому кварталі на тлі прогнозів значного дефіциту поставок сирої нафти у четвертому кварталі після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили додаткові скорочення поставок до кінця року.

Організація країн-експортерів нафти з Росією та іншими союзниками, або ОПЕК+, навряд чи скоригує свою поточну політику видобутку нафти, коли група під назвою Спільний міністерський моніторинговий комітет збереться в середу, повідомили Reuters чотири джерела в ОПЕК+, оскільки скорочення поставок стимулює зростання нафтових цін.

«Ціни на нафту розпочали тиждень на сильній ноті на тлі побоювань щодо поставок без очікуваних змін політики з боку ОПЕК+, у той час як запобігання призупиненню роботи уряду США у вихідні принесло деяке полегшення», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

«Проте, чи ринок зростатиме далі, залежатиме від майбутніх тенденцій попиту», - сказав він.

Хоча очікується, що ОПЕК+ не змінить свою політику видобутку з огляду на недавнє посилення ринку, Саудівська Аравія може почати пом'якшувати додаткове добровільне скорочення поставок на 1 мільйон барелів на добу, йдеться у повідомленні аналітиків ING у понеділок.

«Саудівці заявили, що, як і раніше, існує стурбованість з приводу китайського попиту. Однак дані PMI, опубліковані на вихідних, дадуть певну впевненість, що виробничий PMI Китаю у вересні повернеться на територію розширення, вперше з березня».

Офіційні дані в суботу показали, що виробнича активність Китаю у вересні зросла вперше за шість місяців, додавши до низки показників, що свідчать про те, що друга за величиною економіка світу почала стабілізуватися.

Однак опитування приватного сектору, проведене в неділю, виявилося менш обнадійливим, показавши, що виробнича діяльність у країні у вересні зростала повільнішими темпами.

Справді, стійке відновлення економіки Китаю затримується через спад нерухомості, падіння експорту та високий рівень безробіття серед молоді, що викликає побоювання щодо зниження попиту на пальне.

З іншого боку, рішення спікера Республіканської Палати представників Кевіна Маккарті, прийняте в останню хвилину, звернутися до демократів з проханням прийняти законопроект про короткострокове фінансування, відсунуло ризик зупинки роботи уряду на середину листопада, а це означає, що більше 4 мільйонів працівників федерального уряду США можуть розраховувати на отримання зарплати.

Погіршуючи побоювання з приводу пропозиції, кількість нафтогазових бурових установок у США, ранній індикатор майбутнього виробництва, за тиждень до 29 вересня впала на сім до 623, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, повідомила енергетична компанія Baker Hughes у своєму звіті.

Згідно з опитуванням 42 економістів, проведеному Reuters у п'ятницю, середня ціна Brent складе 89,85 долара за барель у четвертому кварталі та 86,45 долара у 2024 році.
За матеріалами: investing.com
 

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