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Нафта в США підскочила на 1 долар через скорочення запасів та світових поставок
08:47 28.09.2023 |
У четвер американська нафта підскочила майже на 1 долар за барель, досягнувши найвищого рівня за більш ніж рік, оскільки різке падіння запасів сирої нафти у Сполучених Штатах посилило побоювання щодо скорочення світових постачань, через скорочення ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією.
Лідували ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI), піднявшись вище за $95, вперше з серпня минулого року. О 03:45 EET ціна WTI становила 94,60 долара за барель, що на 92 центи, або 1% вище.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 77 центів, або 0,8%, до $97,32 за барель після досягнення рівнів, що не спостерігалися з листопада.
"Нафтовий ринок швидко змирився з тим фактом, що оголошені влітку скорочення видобутку ОПЕК+ глибоко впливають на доступність нафти", - сказав Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge в Сінгапурі.
«Акції падають, а попит продовжує зростати. Ми все ще далекі від рівня цін, що спричиняє руйнування попиту».
Запаси сирої нафти в США впали на 2,2 мільйона барелів минулого тижня до 416,3 мільйона барелів, як показали урядові дані, що набагато перевищує падіння на 320 000 барелів, що очікується аналітиками в опитуванні Reuters.
Запаси сирої нафти в сховище в Кушінгу, штат Оклахома, пункті доставки ф'ючерсів на сиру нафту зі США, впали за тиждень на 943 000 барелів до трохи менше 22 мільйонів барелів, найнижчого рівня з липня 2022 року, як показали дані.
Запаси в Кушингу наближаються до історично низького рівня через високий попит на переробку та експорт, що викликає побоювання з приводу якості нафти, що залишилася, в хабі і того, чи впаде вона нижче мінімальних операційних рівнів.
Скорочення видобутку нафти надійшло за скороченням видобутку на 1,3 мільйона барелів на день до кінця року Саудівською Аравією та Росією, членами Організації країн-експортерів нафти та їх союзниками, відомими як ОПЕК+. Група збереться 4 жовтня для аналізу ринків.
"Ми очікуємо, що оскільки короткострокові ціни на нафту продовжують зростати, зменшення поточних скорочень поставок стає все більш ймовірним", - зазначають аналітики Національного австралійського банку.
Грассо сказав: «Я думаю, що Саудівська Аравія може погодитися на набагато вищі ціни, але не набагато нижчі, і якщо скорочення видобутку на 10% призведе до збільшення цін на 30%, це має сенс зробити».
путін доручив уряду забезпечити стабілізацію роздрібних цін на паливо після стрибка, спричиненого збільшенням експорту.
У відповідь його віце-прем'єр процитував пропозиції щодо обмеження експорту нафтопродуктів, які закуповуються для внутрішнього споживання, що ще більше посилило напруженість на ринку.
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