Нафта падає напередодні заяви ФРС щодо процентної ставки

Ціни на нафту в середу ще більше відступили від 10-місячних максимумів напередодні рішення Федеральної резервної системи США за процентною ставкою, при цьому інвестори не впевнені, коли буде досягнуто пікових ставок і який вплив це здійснить на попит на енергоносії.

Ціни впали, незважаючи на більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти у США та слабкий видобуток сланцевої нафти у США, що вказує на обмеженість постачання нафти до кінця 2023 року.

Світові ф'ючерси на еталонну нафту марки Brent о 06:10 EET впали трохи більше ніж на 1 долар до 93,33 долара за барель і востаннє знижувалися на 80 центів, або 0,8%, до 93,54 долара за барель. У вівторок ціна Brent досягла $95,96, найвищого рівня з листопада.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 0,8%, або 75 центів, до $90,45 за барель, після підйому до 10-місячного максимуму $93,74 за барель напередодні. Термін дії жовтневого контракту на нафту WTI спливає в середу, а активніший листопадовий контракт упав на 70 центів, або 0,8%, до $89,78 за барель.

"Ралі нафти бере невелику перерву, оскільки кожен трейдер очікує ключового рішення ФРС, яке може схилити шальки терезів щодо того, чи буде посадка економіки США м'якою або жорсткою", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик аналітичної компанії OANDA.

Мойя додав, що ринок нафти, як і раніше, «дуже напружений» і залишиться таким у короткостроковій перспективі.

"Якщо Волл-стріт не почне нервувати, що ФРС знищить економіку, перспективи попиту на сиру нафту повинні (лише) поступово пом'якшуватися, але на нафтовому ринку спостерігатиметься легкий дефіцит пропозиції протягом усієї зими".

Інвестори очікують цього тижня низки рішень центрального банку щодо відсоткових ставок, у тому числі рішення Федеральної резервної системи США в середу, щоб оцінити перспективи економічного зростання та попиту на пальне. Очікується, що ФРС збереже відсоткові ставки на колишньому рівні, але основна увага буде зосереджена на її політиці, яка не зрозуміла.

Запаси сирої нафти в США скоротилися минулого тижня приблизно на 5,25 мільйона барелів, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти у вівторок. Аналітики, опитані Reuters, очікували зниження на 2,2 мільйона барелів.

"Значне скорочення запасів нафти в США і повільний видобуток сланцевої нафти в США посилили побоювання з приводу поставок, викликані продовженням обмежень видобутку Саудівською Аравією та Росією", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

"Через нещодавній стрибок цін на нафту відбудуться деякі короткострокові коригування, але очікування досягнення 100 доларів за барель як для марок Brent, так і для WTI пізніше цього року залишаться незмінними", - сказав він.

Крім того, уряд Росії розглядає можливість введення з 1 жовтня по червень 2024 року експортних мит на всі види нафтопродуктів у розмірі 250 доларів за метричну тонну, що набагато вище за нинішні мита, для вирішення проблеми нестачі палива, повідомили джерела Reuters у вівторок.

Цей крок був зроблений на тлі того, що видобуток нафти в США в найбільших сланцевих регіонах у жовтні може впасти до 9,393 млн. барелів на добу, найнижчого рівня з травня 2023 року, а також після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили сукупне скорочення поставок. на 1,3 млн. барелів на добу до кінця 2020 року. рік.

Щодо попиту, то імпорт сирої нафти до Індії в серпні впав третій місяць поспіль, як показали урядові дані у вівторок, оскільки нафтопереробні заводи третього за величиною імпортера у світі провели технічне обслуговування та скоротили постачання з Росії.

Що стосується постачань, то Exxon Mobil Corp пообіцяла збільшити видобуток нафти у розмірі майже 40 000 барелів на день у Нігерії в рамках нового інвестиційного поштовху в країні, заявив у вівторок представник президента з посиланням на президента Exxon із глобальних операцій з розвідки та видобутку нафти.