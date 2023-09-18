Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо постачання та відновлення попиту в Китаї

Ціни на нафту зростають у понеділок третю сесію поспіль на тлі прогнозів збільшення дефіциту пропозиції в четвертому кварталі після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили скорочення, а також на оптимізмі щодо відновлення попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти.

Ф'ючерси на нафту Brent о 4:53 EET зросли на 39 центів, або 0,4%, до $94,32 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate торгувалися на рівні $91,30 за барель, збільшившись на 53 центи, або 0,6%.

«Політика стимулювання Китаю, стійкі економічні дані США і скорочення видобутку ОПЕК+, що продовжується, є бугаєвим факторами, які підтримують висхідний рух ринку нафти», - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, маючи на увазі скорочення норми резервів центральним банком Китаю минулого тижня для підтримки зростання економіки країни.

Цього тижня трейдери стежитимуть за рішеннями та коментарями центральних банків, включаючи Федеральну резервну систему США, про політику відсоткових ставок, а також ключові економічні дані з Китаю.

Ціни на марки Brent та WTI зростають три тижні поспіль, досягнувши найвищого рівня з листопада, і перебувають на шляху до найбільшого квартального зростання з моменту вторгнення Росії в Україну в першому кварталі 2022 року.

Скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії може призвести в четвертому кварталі до дефіциту ринку в 2 мільйони барелів на добу, а подальше скорочення запасів може зробити ринок уразливим для подальшого стрибка цін у 2024 році, зазначають аналітики ANZ.

Саудівська Аравія та Росія продовжили скорочення поставок до кінця року в рамках планів групи ОПЕК+, а також у зв'язку з тим, що китайські нафтопереробні заводи наростили видобуток завдяки високій експортній маржі.

"Схоже, що ціни легко знайдуть притулок вище за рівень 90 доларів за барель, а це означає, що фокус може зміститися на перспективи попиту з боку двох найбільших економік світу", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Зростання світового попиту на нафту може досягти 2,1 мільйона барелів на добу, повідомляє ANZ, що відповідає прогнозам Міжнародного енергетичного агентства та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).