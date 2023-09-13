Нафта близька до 10-місячного піку через обмеженість поставок, очікуються дані щодо інфляції в США

Нафта виросла в середу, зміцнившись до області 10-місячного піку, досягнутого в ході торгів на день раніше, оскільки ринок врівноважив побоювання з приводу постачань у Лівії та скорочення ОПЕК+ із глобальними макроекономічними перешкодами.

О 04:41 за Грінвічем міжнародні ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або 0,2%, до $92,23 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 21 цент, або на 0,2 %, до $89,05 за барель.

Обидва еталонні індекси у вівторок зросли майже на 2% і закрилися на найвищому рівні з листопада 2022 року.

"Бугаєвий прогноз попиту з боку ОПЕК та прогноз Управління енергетичної інформації США про скорочення світових запасів нафти зміцнили думку ринку щодо подальшого скорочення пропозиції", - сказав Сатору Йосіда, товарний аналітик Rakuten Securities.

Новини про те, що член ОПЕК Лівія закрив чотири свої східні термінали для експорту нафти через шторм, також підтримали ціни на нафту, додав він.

"Проте подальше зростання може бути обмежене, оскільки існує також знижувальний тиск з боку побоювань, що зберігаються, з приводу ослаблення попиту в Китаї", - сказав Йосіда.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) дотримується своїх прогнозів щодо сталого зростання світового попиту на нафту в 2023 та 2024 роках, посилаючись на ознаки того, що основні економіки почуваються краще, ніж очікувалося, незважаючи на такі перешкоди, як високі процентні ставки та підвищена інфляція.

Зберігаючи дефіцит постачань, Саудівська Аравія та Росія минулого тижня продовжили добровільне скорочення постачання на 1,3 мільйона барелів на добу до кінця року. ОПЕК, Росія та союзні виробники відомі як ОПЕК+.

Цього року видобуток нафти в Росії знизиться на 1,5% до 527 млн. тонн (10,54 млн. барелів на добу), повідомила в середу газета "Известия" з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Миколи Шульгінова.

Водночас у EIA заявили, що світові запаси нафти, як очікується, у другій половині 2023 року скоротяться майже на півмільйона барелів на добу, що призведе до зростання цін на нафту, при цьому середня ціна Brent у четвертому кварталі становитиме 93 долари за барель. .

Ф'ючерсні контракти на нафту Brent з постачанням на шість місяців у вівторок торгувалися на 4,68 долара за барель вище за контракти з постачанням на шість місяців пізніше, останній раз цей спред спостерігався в листопаді минулого року, що вказує на скорочення пропозиції на ринку в короткостроковій перспективі.

Але запаси сирої нафти, дистилятів та бензину в США зросли минулого тижня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти (API).

Запаси сирої нафти зросли приблизно на 1,2 мільйона барелів за тиждень, що завершився 8 вересня проти оцінки аналітиків у розмірі близько 1,9 мільйона барелів. Запаси бензину зросли приблизно на 4,2 мільйона барелів, а запаси дистилятів зросли приблизно на 2,6 мільйона барелів.

Ринок також очікує на дані щодо інфляції в США, які будуть опубліковані в середу, при цьому очікується, що зростання базового індексу споживчих цін у річному обчисленні знизиться до 4,3% у серпні зі зростання на 4,7% у липні. Інвестори зосередяться на тому, чи буде м'якше значення базової інфляції достатнім для того, щоб Федеральна резервна система зберегла ставки на колишньому рівні наступного року.