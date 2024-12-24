Гетманцев пропонує Раді встановити КРI для податкових і митних органів

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкти про встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних і податкових органів (карти 1763587 і 1763579).

"Законопроєктами пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових і митних органів з метою підвищення прозорості та підзвітності податкових і митних органів, оптимізації процесів ухвалення управлінських рішень, усунення недоліків діяльності", - написав Гетманцев у телеграм-каналі в понеділок.

Пояснюється, що така оцінка здійснюватиметься на підставі KPI, які визначає Мінфін і які оприлюднюватимуться на вебсайтах ДПС і Держмитслужби. За результатами оцінки ДПС і Держмитслужба складатимуть звіти, які також підлягатимуть оприлюдненню на вебсайтах органів.

Законопроєкт про KPI для податкової має на увазі визначення поняття "податковий розрив" (tax gap) і запровадження щорічного обчислення та оприлюднення цього показника, визначення поняття "ключовий показник діяльності податкових органів" (KPI) і встановлення вимог до KPI, запровадження рекомендованої МВФ класифікації KPI для ДПС - стратегічні (терміном більше ніж один рік) та операційні (щорічні).

Також законопроєктами передбачено встановлення взаємозв'язку між індивідуальною оцінкою службової діяльності посадової особи та оцінкою діяльності ДПС, а також врегулювання порядку щоквартального оприлюднення інформації про виконання KPI для ДПС.

Крім того, пропонується першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів визначити 2025 рік, а з урахуванням найкращих міжнародних практик (TADAT) та рекомендацій міжнародних організацій (МВФ, ОЕСР) документ пропонує перелік рекомендованих KPI для ДПС.

Проєкт щодо запровадження KPI для митниці передбачає визначення двох видів оцінки: внутрішньої (проводиться Держмитслужбою на підставі KPI, розроблених Мінфіном) і зовнішньої (проводиться незалежними експертами, які визначаються Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій).

Також законопроєкт, який стосується митниці, передбачає створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та розвитку конкуренції, адміністрування митних платежів, захист суспільства, громадського здоров'я та безпеки довкілля і боротьбу з незаконним переміщенням наркотичних засобів і зброї, а також організаційний розвиток діяльності митних органів.

"Мінфіну рекомендується врахувати механізм вимірювання ефективності діяльності митних адміністрацій (WCO Performance Measurement Mechanism), розроблений Всесвітньою митною організацією під час визначення KPI для митниці", - додав очільник фінкомітету.