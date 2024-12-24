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Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на захист підстанцій від дронів
23:01 23.12.2024 |
Укренерго отримало 86 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії.
В Укренерго пояснюють, що захист ключового обладнання підстанцій - критично необхідний. Ефективність вже реалізованих проєктів була доведена під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні.
"Роботи зі спорудження захисту тривають. Що більше підстанцій нам вдасться захистити - то стійкішою буде українська енергосистема, тож меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів", - зазначив в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.
Загалом з початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитну підтримку на загальну суму 136 млн євро.
"Підтримуючи Укренерго у будівництві антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні" - прокоментувала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.
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