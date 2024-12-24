Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на захист підстанцій від дронів

Укренерго отримало 86 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В Укренерго пояснюють, що захист ключового обладнання підстанцій - критично необхідний. Ефективність вже реалізованих проєктів була доведена під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні.

"Роботи зі спорудження захисту тривають. Що більше підстанцій нам вдасться захистити - то стійкішою буде українська енергосистема, тож меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів", - зазначив в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.

Загалом з початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитну підтримку на загальну суму 136 млн євро.

"Підтримуючи Укренерго у будівництві антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні" - прокоментувала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.