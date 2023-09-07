Попит на основних напрямках постачань дизельного пального в Україну залишається невисоким

Про це повідомили enkorr учасники ринку. На початку осені особливо складною ситуація виглядає на півдні, де постачання й споживання палива залежить від роботи дунайських портів. Утім, трейдери не роблять поспішних висновків, розраховучи на незначне зростання обсягів реалізації протягом вересня.

На початку вересня автомобільні партії дизпального зі східних терміналів Польщі пропонуються з преміями +$55-80/т до північно-європейських котирувань. Націнки трейдерів залишаються без змін із середини серпня.

«Ми хотіли б піднятися у вересні через зростання витрат на логістику, але ринок не дає цього зробити. В інших польських постачальників є нижчі порівняно з нами пропозиції», - каже один із польських трейдерів.

За даними учасників ринку, у вересні Orlen продовжує утримувати оптові ціни на дизпальне для внутрішнього ринку на низькому рівні, що робить експортні продажі продукту більш рентабельними.

На балтійських базисах автомобільні партії дизельного пального продаються на $45-65/т вище від котирувань USLD CIF NWE. Компанія Orlen Lietuva, основний постачальник нафтопродуктів у регіоні, цього тижня підвищила ціни реалізації дизпального приблизно на €3-5/т. Окрім орленівського ресурсу, балтійські компанії також пропонують дизпальне з США, ціна якого нижча за литовський продукт. Останній танкер з американським дизелем обсягом 33 тис. тонн надходив у Ригу з терміналу Marathon Garyville Refinery 14 червня.

На болгарських терміналах у Русе автомобільні партії дизпального продавалися з преміями +$60-75/т, це на $5-10/т менше порівняно з серединою серпня. Учасники ринку кажуть, що останнім часом у Болгарію надійшли великі обсяги дешевого російського ресурсу, тому окремі болгарські компанії зменшили націнки, щоб зберегти конкурентоспроможність.

У портах «Констанца» й «Варна» автомобільні партії продукту на початку вересня пропонуються з премією $55-60/т до CIF Med.

На дунайських терміналах автомобільні партії дизпального пропонуються з преміями +$100-115/т. Реалізація продукту на початку місяця залишається слабкою, кажуть учасники ринку.

«Перші дні вересня виглядають не дуже обнадійливими», - дає свою оцінку продажам один із морських трейдерів.

Постачальники кажуть, що аграрний сегмент споживання поки що не подає ознак життя, тому зростання реалізації не відчувається. За даними Консалтингової групи «А-95», у серпні обсяги продажів дизпального на дунайських терміналах зменшилися на 10% порівняно з липнем.

Зростанню попиту на паливо в аграрному сегменті перешкоджає не лише загроза обстрілів південних зернових терміналів, а й суттєве збільшення вартості перевезень. На початку серпня котирування ULSD в Північно-Західній Європі й Середземному морі пробили рівень $900/т, а середньомісячні значення порівняно з липнем зросли на $125-130/т. Проте трейдери очікують на певне зростання продажів у гурті, оскільки у вересні деякі агрохолдинги планують збирати врожай соняшника й цукрового буряка.

