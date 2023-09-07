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Нафта падає через Китай. Побоювання щодо зимового попиту компенсують зростання, викликане скороченням поставок
08:50 07.09.2023 |
Ціни на нафту знизилися в четвер, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку та невизначені економічні перспективи Китаю переважили очікування скорочення постачань через тривале скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:12 за Грінвічем впали на 24 центи до $90,36 за барель після дев'ятисесійної переможної серії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 29 центів до $87,25 після зростання за сім сесій.
Обидва еталони різко зросли на початку тижня після того, як Саудівська Аравія та Росія, два найбільші у світі експортери нафти, продовжили добровільне скорочення поставок до кінця року. Це доповнення до квітневих скорочень, узгоджених кількома виробниками ОПЕК+ до кінця 2024 року.
«Наразі нам дійсно важко побачити якісь негативні чинники через обмеження пропозиції. Однак нам необхідно враховувати можливі ризики попиту, наприклад, у четвертому кварталі ринок може сповільнитись і перейти у непіковий сезон споживання нафти після літа. Попит закінчується», - сказав аналітик CMC Markets із Шанхаю Леон Лі.
Змішані набори даних із Китаю: загальний обсяг експорту впав на 8,8% у серпні порівняно з аналогічним періодом минулого року, а імпорт скоротився на 7,3%, але імпорт сирої нафти зріс на 30,9% у річному обчисленні, також вплинули ціни.
Слабкість даних по Китаю сповільнюється, при цьому торгові дані показують повільніше зниження порівняно з ринковими опитуваннями, а китайський уряд також запровадив низку стимулюючих заходів на фінансових ринках та ринках нерухомості, сказав Лі.
Однак поки що надто рано судити про темпи відновлення попиту в Китаї, хоча очікується, що вони будуть кращими, ніж у липні, додав він.
Занепокоєння з приводу зростання видобутку нафти в Ірані та Венесуелі, яке могло б компенсувати частину скорочень видобутку Саудівської Аравії та Росії, також стримувало ринок.
«Дії ОПЕК+ частково підриваються поверненням санкціонованих барелів із Ірану. Виробництво іранської сирої нафти з початку року збільшилося, досягнувши у липні 2,83 мільйона барелів на добу порівняно з 2,55 мільйона барелів на добу у січні». ", - йдеться у звіті аналітиків BMI.
«Ми також відзначаємо ризик підвищення нашого прогнозу видобутку у Венесуелі, оскільки офіційні особи США, як повідомляється, розробляють пропозиції щодо пом'якшення санкцій, якщо Каракас здійснить плани щодо проведення нових президентських виборів», - додали вони.
За прогнозами джерел на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти, запаси сирої нафти скоротилися на 5,5 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 1 вересня.
Офіційні дані про запаси від Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані в четвер об 11:00 за східним часом (15:00 за Грінвічем).
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