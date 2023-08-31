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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки активність китайських заводів уповільнюється; Ринок стежить за даними США

 

Ціни на нафту знизилися в четвер після того, як дані показали падіння виробничої активності в Китаї, при цьому інвестори також очікують на звіт про витрати на особисте споживання в США, який вийде сьогодні.

Жовтневі ф'ючерси на нафту Brent, термін дії яких спливає в четвер, о 03:50 за Грінвічем впали на 12 центів, або 0,1%, до $85,74 за барель. Активніший листопадовий контракт подешевшав на 6 центів, або 0,1%, до $85,18.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 5 центів, або на 0,1%, до $81,58.

Виробнича активність Китаю в серпні скорочується п'ятий місяць поспіль, як показало офіційне опитування підприємств у четвер, що посилює стурбованість з приводу недавніх слабких даних про зростання другої за величиною економіки світу.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) зріс до 49,7 з 49,3 у липні, за даними Національного бюро статистики, залишаючись нижчим за рівень у 50 пунктів, що відокремлює спад від зростання.

Погіршення прогнозу постачання нафти в США підтримало ціни на попередній сесії, але це було пов'язано з перешкодами в умовах попиту, сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"Загалом, суперечливі фактори змушують сьогодні ціни перебувати в деякій нерішучості, що додатково викликане деяким вичікуванням, оскільки увага переключається на випуск основного PCE в США сьогодні ввечері", - сказав Йіп.

Інвестори стежать за показниками інфляції, які вимірюються витратами на особисте споживання в США, які будуть опубліковані в четвер.

На даний момент ціни на нафту рухаються до щотижневого зростання, при цьому дані уряду США показують більш обмежені, ніж очікувалося, запаси сирої нафти, тоді як військовий переворот у Габоні, члені ОПЕК, також викликав побоювання з приводу перебоїв у постачанні сирої нафти.

Аналітики очікують, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день третій місяць поспіль, починаючи з жовтня, на додаток до скорочень, запроваджених ОПЕК+, Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками на чолі з Росією.

Тим часом уряд США переглянув темпи зростання валового внутрішнього продукту минулого кварталу у бік зниження до 2,1% з 2,4%, про які повідомлялося минулого місяця, а дані, опубліковані в середу, показали, що зростання заробітної плати у приватному секторі в серпні значно сповільнився.

Федеральна резервна система може завершити цикл підвищення процентних ставок, якщо ринок праці та економічне зростання продовжать сповільнюватись нинішніми поступовими темпами, заявив у середу колишній президент ФРС Бостона.

"Погані новини були хорошими, оскільки більш слабкі економічні дані США знизили очікування нового підвищення ставок", - йдеться у повідомленні ANZ Research. Вищі відсоткові ставки знижують попит і чинять тиск на ціни на нафту.
За матеріалами: investing.com
 

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