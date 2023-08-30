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Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США та побоювань щодо урагану
08:35 30.08.2023 |
Ціни на нафту продовжили зростання в середу після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів сирої нафти в США, найбільшому у світі споживачі палива, а також оскільки побоювання з приводу урагану в Мексиканській затоці тримали інвесторів у напрузі.
Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:15 за Грінвічем подорожчали на 31 цент, або 0,36%, до $85,80 за барель. Жовтневий контракт спливає в четвер, а активніший листопадовий контракт коштував $85,23 за барель, що на 32 центи вище.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 38 центів, або на 0,47%, до $81,54, зафіксувавши п'яту сесію зростання.
Обидва еталонні індекси у вівторок зросли більш ніж на долар за барель, оскільки долар США впав після того, як перспективи подальшого підвищення відсоткових ставок ослабли після більш м'яких даних із зайнятості в США.
Запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 11,5 млн барелів за тиждень, що завершився 25 серпня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Аналітики, опитані агентством Reuters перед публікацією даних, оцінили зниження видобутку в середньому на 3,3 мільйона барелів.
Більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США є позитивним фактором для нафтового ринку, оскільки передбачає постійний попит, сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.
У той же час інвестори купували ф'ючерси на побоюваннях, пов'язаних з ураганом Ідалія, який вирує над Мексиканською затокою на схід від основних родовищ нафти та природного газу в США.
"Побоювання з приводу урагану Ідалія спонукали до нових покупок", - сказав Тазава.
За даними Управління енергетичної інформації (EIA), на шельф Мексиканської затоки припадає близько 15% видобутку нафти у США та близько 5% видобутку природного газу.
Нафтова компанія Chevron Corp евакуювала частину персоналу з регіону, але видобуток на своїх об'єктах у Мексиканській затоці продовжувався.
Очікується, що постачання нафти залишиться обмеженим, оскільки аналітики очікують, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, продовжить добровільне скорочення видобутку на жовтень.
На підставі цих очікувань джерела в нафтопереробці, опитані Reuters, прогнозують, що Саудівська Аравія підніме офіційні відпускні ціни на нафту, що продається в Азію за довгостроковими контрактами, у жовтні до найвищого рівня цього року.
Однак побоювання з приводу попиту на паливо та макроекономічну ситуацію в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, стримували ціни.
Хоча економіка Китаю в липні відновила деякі позиції після спаду в червні, загальна картина така, що різні показники виробництва останнім часом вирівнялися, і економіка може скотитися в низхідну спіраль, якщо найближчим часом не буде посилена політична підтримка, кажуть аналітики Capital Economics у своєму звіті. Примітка клієнта.
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