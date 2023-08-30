Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США та побоювань щодо урагану

Ціни на нафту продовжили зростання в середу після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів сирої нафти в США, найбільшому у світі споживачі палива, а також оскільки побоювання з приводу урагану в Мексиканській затоці тримали інвесторів у напрузі.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:15 за Грінвічем подорожчали на 31 цент, або 0,36%, до $85,80 за барель. Жовтневий контракт спливає в четвер, а активніший листопадовий контракт коштував $85,23 за барель, що на 32 центи вище.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 38 центів, або на 0,47%, до $81,54, зафіксувавши п'яту сесію зростання.

Обидва еталонні індекси у вівторок зросли більш ніж на долар за барель, оскільки долар США впав після того, як перспективи подальшого підвищення відсоткових ставок ослабли після більш м'яких даних із зайнятості в США.

Запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 11,5 млн барелів за тиждень, що завершився 25 серпня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Аналітики, опитані агентством Reuters перед публікацією даних, оцінили зниження видобутку в середньому на 3,3 мільйона барелів.

Більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США є позитивним фактором для нафтового ринку, оскільки передбачає постійний попит, сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

У той же час інвестори купували ф'ючерси на побоюваннях, пов'язаних з ураганом Ідалія, який вирує над Мексиканською затокою на схід від основних родовищ нафти та природного газу в США.

"Побоювання з приводу урагану Ідалія спонукали до нових покупок", - сказав Тазава.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), на шельф Мексиканської затоки припадає близько 15% видобутку нафти у США та близько 5% видобутку природного газу.

Нафтова компанія Chevron Corp евакуювала частину персоналу з регіону, але видобуток на своїх об'єктах у Мексиканській затоці продовжувався.

Очікується, що постачання нафти залишиться обмеженим, оскільки аналітики очікують, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, продовжить добровільне скорочення видобутку на жовтень.

На підставі цих очікувань джерела в нафтопереробці, опитані Reuters, прогнозують, що Саудівська Аравія підніме офіційні відпускні ціни на нафту, що продається в Азію за довгостроковими контрактами, у жовтні до найвищого рівня цього року.

Однак побоювання з приводу попиту на паливо та макроекономічну ситуацію в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, стримували ціни.

Хоча економіка Китаю в липні відновила деякі позиції після спаду в червні, загальна картина така, що різні показники виробництва останнім часом вирівнялися, і економіка може скотитися в низхідну спіраль, якщо найближчим часом не буде посилена політична підтримка, кажуть аналітики Capital Economics у своєму звіті. Примітка клієнта.