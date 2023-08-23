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АНАЛІТИКА

Нафта зростає, оскільки ринки зважують на підвищення ставок і зневіру в Китаї

 

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у середу, оскільки ринки зважили слабкі показники попиту з боку найбільшого імпортера, Китаю, та перспективу подальшого підвищення ставок у США на тлі потенційної нестачі постачання.

Нафта марки Brent о 03:05 за Гринвічем подорожчала на 13 центів, або 0,2%, до $84,16 за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $79,82 за барель, піднявшись на 18 центів, чи 0,2%.

Обидва еталонни втратили у вівторок близько 0,5%.

Ринки чекають натяків на перспективи процентних ставок, коли представники Федеральної резервної системи та політики Європейського центрального банку, Банку Англії та Банку Японії вирушать до Джексон-Хоула, штат Вайомінг, на щорічні збори.

"Інвестори не хочуть займати великі позиції напередодні симпозіуму в Джексон Хоул, оскільки вони хочуть знайти підказки для наступного кроку Федеральної резервної системи США", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

«Очікується, що побоювання щодо більш високих відсоткових ставок і млявого попиту в Китаї переважать скорочення постачання з боку ОПЕК+ у короткостроковій перспективі».

Китай, друга за величиною економіка світу, вважається вирішальним фактором для підтримки попиту на нафту в другій половині року. Його слабке зростання засмутило ринки, оскільки обіцяні стимули не виправдали очікувань, включаючи менше, ніж очікувалося, зниження ключового показника кредитування.

Щодо пропозиції, Саудівська Аравія зголосилася скоротити видобуток ще на 1 мільйон барелів на день (барелів на добу) з липня по вересень, а Росія планує скоротити експорт у серпні на 500 000 барелів на добу.

Ці кроки є частиною угоди між членами Організації країн-експортерів нафти та її союзниками, угрупуванням, відомим як ОПЕК+, про скорочення постачання та підтримку цін.

Згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у Сполучених Штатах продовжили падати, впавши приблизно на 2,4 мільйона барелів за тиждень, що завершився 18 серпня. Це трохи менше, ніж падіння на 2,9 мільйона барелів, очікуване аналітиками згідно з опитуванням Reuters.

"Після масового зниження запасів на 6,2 мільйона барелів тижнем раніше, загальні умови поставок, як і раніше, знаходяться на більш жорсткому рівні", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG у Сінгапурі.

Щотижневий звіт Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США має вийти в середу о 14:30 за Грінвічем.
За матеріалами: investing.com
 

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