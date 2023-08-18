Нафта перерве 7-тижневу серію перемог через прогноз ставки ФРС, побоювання Китаю

Ціни на нафту, схоже, перервали семитижневу серію перемог, оскільки побоювання щодо уповільнення економічного зростання Китаю та можливості подальшого підвищення процентних ставок у США переважили ознаки скорочення пропозиції.

Основні еталони в п'ятницю о 03:50 за Грінвічем були трохи вищими: нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 22 центи, або 0,3%, до 80,61 долара за барель, а нафта марки Brent подорожчала на 8 центів, або 0,1%, до 84,12 долара за барель станом .

Ф'ючерси на нафту марки Brent за сім тижнів, що закінчилися 11 серпня, зросли приблизно на 18%, а WTI - більш ніж на 20% до найвищого рівня за кілька місяців, перш ніж цього тижня знизити зростання, коли обидва впали більш ніж на 3%.

Фокус Федеральної резервної системи США на стримуванні інфляції на тлі сильніших, ніж очікувалося, економічних даних стримував ціни на нафту, які різко зросли останніми тижнями через побоювання щодо пропозиції.

Міністерство праці США в четвер повідомило, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, скоротилася за останній тиждень, що свідчить про те, що все ще напружений ринок праці може продовжити кампанію посилення ФРС для охолодження економіки.

Цей звіт послідував за такими ж оптимістичними економічними даними на початку тижня, включаючи роздрібні продажі в США, які припускали, що ФРС, можливо, доведеться довше дотримуватися вищих ставок.

Інвестори побоюються, що більш висока вартість запозичень може перешкоджати економічному зростанню та, у свою чергу, знизити загальний попит, у тому числі на нафту.

Занепокоєння посилює нещодавня порція економічних даних з Китаю, другого за величиною у світі споживача нафти, який виявив швидку втрату економічного імпульсу другого кварталу.

За останні кілька місяців економіка Китаю, що падає, вдарила по світових фінансових ринках, а криза нерухомості налякала інвесторів на тлі побоювань зараження.

Однак скорочення пропозиції нафти через скорочення видобутку країнами ОПЕК+ та збільшення попиту, в основному через збільшення кількості поїздок та підвищення промислової активності в США, надали підтримку цінам і потенційно можуть призвести до їхнього зростання найближчими днями, вважають аналітики.

Видобуток нафти в США компенсував деякі втрати видобутку через скорочення ОПЕК+, але скорочення кількості бурових установок у США означало, що така підтримка, ймовірно, може бути недовгою, йдеться у звіті ANZ Research, опублікованому в п'ятницю.

Дані, опубліковані цього тижня, також показали, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися майже на 6 млн. барелів через сильний експорт і темпи переробки. Щотижневі постачання продукції, показник попиту, зросли до найвищого рівня із грудня.

Незважаючи на недавню економічну слабкість, Китай у липні рідко залучав запаси сирої нафти, вперше за 33 місяці вона поринула у сховища.

«Індикатори імпульсу показують обмеженість пропозиції. Інвестори почали збільшувати свої оптимістичні ставки, чисті довгі позиції сягають річного максимуму», - йдеться у звіті ANZ.