Нафта падає через міцний долар, економіка Китаю чинить опір 7-тижневому ралі

Ціни на нафту знизилися в понеділок, оскільки побоювання з приводу нестійкого відновлення економіки Китаю та зміцнення долара вплинули на семитижневе зростання на тлі скорочення пропозиції внаслідок скорочення видобутку ОПЕК+.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:30 за Грінвічем впали на 73 центи, або 0,84%, до 86,08 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 82,48 долара за барель, знизившись на 71 цент.

Ціни знизилися, оскільки індекс долара США продовжив зростання після того, як дещо більше зростання цін виробників у США в липні призвело до підвищення прибутковості казначейських облігацій, незважаючи на очікування того, що Федеральна резервна система завершує підвищення процентних ставок.

Більш сильний долар чинить тиск на попит на нафту, роблячи сировину дорожчою для покупців, які мають інші валюти.

«Нафта вже деякий час перебуває в зоні перекупленості, не очікуючи на корекцію. Вона була зосереджена виключно на економічному оптимізмі США, за винятком все більш сильних зустрічних вітрів, що дмуть у єврозоні та Китаї», - сказав Вандана Харі, засновник провайдера аналізу ринку нафти Vanda Insights.

"Перебалансування назріло, але може знадобитися перевірка на ринках у США", - сказав Харі.

На цьому тижні нафта може бути обмежена діапазоном, оскільки мляве відновлення економіки Китаю та зміцнення долара США можуть знизити ціни, але ОПЕК+ вказала, що зробить усе можливе, щоб скоротити пропозицію та стабілізувати ринки, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Очікується, що скорочення постачання Саудівською Аравією та Росією, що входить до альянсу Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, або ОПЕК+, призведе до скорочення запасів нафти наприкінці цього року, що може призвести до ще більшого зростання цін, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство. Про це йдеться у щомісячному звіті.

Відбиваючи скорочення пропозиції, ціновий спред між нафтою Brent першого та другого місяців у понеділок залишався стабільним після того, як у п'ятницю встановився на рівні 67 центів, найширшому з березня.

Згідно з щотижневим звітом Baker Hughes, у Сполучених Штатах кількість діючих нафтових вишок минулого тижня залишалася стабільною на рівні 525 після падіння протягом восьми тижнів поспіль.