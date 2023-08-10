Нафта падає зі зростанням попиту; увагу на дані щодо інфляції в США

Нафта відступила в четвер від багатомісячних піків, досягнутих на попередній сесії, оскільки зростання запасів сирої нафти в США та мляві економічні дані з Китаю викликали стурбованість світовим попитом на паливо.

Нафта марки Brent о 04:08 за Грінвічем подешевшала на 9 центів, або 0,1%, до 87,46 долара за барель після досягнення на попередній сесії максимуму з 27 січня.

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 6 центів, або 0,1%, до 84,34 доларів після досягнення максимуму з листопада 2022 року.

Як показали дані Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 5,9 млн. барелів до 445,6 млн. барелів , порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters про зростання на 0,6 млн. барелів.

Згідно з даними, експорт сирої нафти зі США минулого тижня впав на 2,9 млн барелів на добу, що стало самим різким падінням за всю історію спостережень, до 2,36 млн барелів на добу (барелів на добу). Але ринок очікуватиме, що експорт сирої нафти зросте через ф'ючерси на американську нафту і спред на нафту марки Brent, сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group.

Під впливом ринкових настроїв споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а заводські ціни продовжили зниження в липні, оскільки друга за величиною економіка світу щосили намагалася пожвавити попит.

"Прогноз зростання Китаю на 5%, який на початку 2023 року здавався надто скромним, щоб його переварити, став виглядати занадто оптимістичним, оскільки Китаю не вдається втримати економічне відродження після COVID", - сказала Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Ринок очікує липневий індекс споживчих цін (ІСЦ) у США, який має бути опублікований у четвер, що вкаже на майбутню грошово-кредитну політику ФРС. Спостерігачі за ринком очікували, що ІСЦ продемонструє невелике прискорення порівняно з минулим роком, тоді як у місячному вирахуванні споживчі ціни зростуть на 0,2%, такими ж темпами, як у червні.

Тим часом, Chevron та Woodside Energy Group заявили у четвер, що ведуть переговори з профспілками, щоб запобігти загрозі страйків на газових об'єктах, які разом забезпечують близько 10% світового ринку зрідженого природного газу (ЗПГ).

Побоювання з приводу постачання ЗПГ призвели до того, що європейські ціни на газ у середу досягли майже двомісячного максимуму та підтримали прогноз попиту на дизельне паливо як альтернативне паливо.

Проте ціни на нафту, як і раніше, підтримуються побоюваннями щодо дефіциту пропозиції, оскільки напруженість у відносинах між Росією та Україною в Чорноморському регіоні може поставити під загрозу відвантаження російської нафти.

"Ціни на нафту в останні тижні були стійкі до слабких економічних показників з Китаю, при цьому учасники ринку вирішили зосередити свою увагу на більш жорстких умовах поставок із Саудівської Аравії та скороченні видобутку в Росії, щоб продовжити відходити від попередньої ведмежої позиції", - написав Єп. . Джун Ронг, ринковий аналітик IG, у дописі.

Провідний експортер, Саудівська Аравія, планує продовжити своє добровільне скорочення видобутку на 1 млн. барелів на добу ще на місяць, включаючи вересень. Росія також заявила, що у вересні скоротить експорт нафти на 300 000 барелів на добу.