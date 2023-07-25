Ціни на нафту зростають через скорочення пропозиції та сподівань стосовно Китаю

Ціни на нафту у вівторок зростають третю сесію поспіль, оскільки ознаки скорочення поставок та обіцянки китайської влади підтримати другу за величиною економіку світу підняли настрої.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:53 за Грінвічем зросли на 22 центи, або 0,3%, до 82,96 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 23 центи, також на 0,3%, до 78,97. Обидва зразки зросли більш ніж на 2% напередодні, досягнувши найвищого з квітня рівня закриття.

Ціни на сиру нафту зростають чотири тижні поспіль, оскільки очікується, що постачання зменшаться через скорочення з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та таких союзників, як Росія, група, відома як ОПЕК+. Деякі аналітики кажуть, що у короткостроковій перспективі він може зрости ще більше.

"Енергетичні трейдери все більше впевнені в тому, що глобальні посилення центральних банків скоро припиняться, що має надати деяку підтримку глобальному зростанню", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

У Китаї, другий за величиною економіці світу та другому за величиною споживачеві нафти, лідери пообіцяли посилити політичну підтримку економіки в умовах складного відновлення після COVID, зосередивши увагу на стимулюванні внутрішнього попиту.

Проте ведмежі дані з єврозони та США наголосили на слабкості світової економіки.

Опитування показало, що в єврозоні ділова активність у липні скоротилася набагато більше, ніж очікувалося, оскільки попит у домінуючій сфері послуг блоку знизився, а обсяг промислового виробництва впав найшвидшими темпами з моменту першого розповсюдження COVID-19.

У США ділова активність у липні сповільнилася до п'ятимісячного мінімуму через уповільнення зростання у сфері послуг, як показали дані опитування, але падіння цін на ресурси і більш повільний набір персоналу вказують на те, що Федеральна резервна система може домогтися прогресу на важливих напрямках у своєму прагненні знизити інфляцію.

Цього тижня інвестори оцінили підвищення ставок ФРС та Європейського центрального банку (ЄЦБ) на чверть пункту, тому основну увагу приділять тому, що скажуть голова ФРС Джером Пауелл та президентка ЄЦБ Крістін Лагард про майбутнє підвищення ставок.

Пізніше у вівторок очікуються галузеві дані про запаси сирої нафти у США. Чотири аналітики, опитані агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти в середньому скоротилися приблизно на 2 мільйони барелів за тиждень до 21 липня.