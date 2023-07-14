Нафта зростає третій тиждень поспіль через скорочення пропозиції

Ціни на нафту вперше з квітня мають зафіксувати своє третє тижневе зростання поспіль, піднявшись у п'ятницю через перебої з поставками в Лівії та Нігерії, та сподівань на більш високий попит на нафту через зниження інфляції в США.

О 02:42 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent додали 5 центів, або 0,1%, до 81,41 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 9 центів, або на 0,1%, до 76,98 долара. Обидва еталони, які зросли приблизно на 9% цього місяця, знаходяться на шляху до підвищення четверту сесію поспіль.

У четвер ряд нафтових родовищ у Лівії було закрито на знак протесту місцевого племені проти викрадення колишнього міністра. Окремо Shell припинила відвантаження нігерійської сирої нафти Forcados через потенційний витік на терміналі.

Протести в одній лише Лівії можуть позбавити ринок понад 250 000 барелів нафти на день, зазначає ANZ Research.

"Ціни на сиру нафту зростають через очікування, що ринок нафти стане дуже напруженим, оскільки Лівія і Нігерія зіткнуться з перебоями в роботі, а також у той час, коли експорт російської нафти нарешті скоротиться", - сказав Едвард Мойя, аналітик. OANDA.

Саудівська Аравія та Росія, найбільші у світі експортери нафти, цього місяця домовилися про поглиблення скорочень видобутку нафти, запроваджених з листопада минулого року, що надало додаткову підтримку цінам на нафту.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер підвищила свій прогноз попиту на нафту на 2023 рік, додавши, що очікується зростання попиту на 2,2% у 2024 році.

Національний банк Австралії заявив в аналітичній записці, що очікує, що прогноз ОПЕК, у разі його реалізації, «підніме ціни на нафту значно вищі за 100 доларів за барель», додавши, що зниження вартості долара США продовжує сприяти зростанню цін на сировинні товари.

Споживчі ціни в США трохи зросли в червні з найнижчим річним темпом зростання більш ніж за два роки, оскільки інфляція продовжувала знижуватися. Ціни виробників у червні також практично не зросли, а річний приріст був найменшим майже за три роки.

Обидва індикатори вселили в ринки надію на те, що Федеральна резервна система США наблизиться до завершення своєї найшвидшої кампанії щодо посилення грошово-кредитної політики з 1980-х років.