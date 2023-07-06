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Нафта дешевшає, оскільки побоювання щодо попиту в Китаї компенсують перспективи скорочення пропозиції
08:48 06.07.2023 |
Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у четвер, оскільки побоювання з приводу млявого відновлення попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, компенсують перспективу скорочення пропозиції, оскільки провідні експортери Саудівська Аравія та Росія скорочують видобуток.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:00 за Грінвічем впали на 25 центів, або 0,3%, до 76,40 долара за барель після зростання на 0,5% напередодні.
Американська нафта сорту West Texas Intermediate подешевшала на 7 центів, або 0,1%, до 71,72 долара за барель після того, як закрилася підйомом на 2,9% після святкових торгів у середу, щоб продовжити зростання Brent на початку тижня.
«Незважаючи на заклики до скорочення пропозиції в останні місяці, ціни на нафту в основному залишалися замкненими в діапазоні, оскільки обережність щодо перспектив попиту, що зберігається, продовжує обмежувати зростання», - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
«У короткостроковій перспективі може знадобитися рух вище за ключовий рівень $80,00, щоб переконати бугаїв», - додав Йіп.
Побоювання щодо попиту зберігалися у зв'язку з повільним відновленням економіки Китаю після зняття обмежень, пов'язаних з пандемією, на додаток до глобальних макроекономічних перешкод та підвищення процентних ставок центральними банками.
Щодо перспектив попиту, активність у сфері послуг у Китаї у червні зростала найповільнішими темпами за п'ять місяців, як показало опитування приватного сектору в середу, оскільки ослаблення попиту вплинуло на темпи відновлення після пандемії.
"Потенціал зростання виглядає обмеженим через невизначеність щодо темпів економічного зростання Китаю та відновлення попиту на паливо", - сказав Тацуфумі Окоші, старший економіст Nomura Securities, прогнозуючи, що WTI залишиться в діапазоні від 65 до 75 доларів за барель.
Але оголошення Саудівської Аравії про обмеження пропозиції, зроблене у понеділок, та очікування можливого подальшого скорочення, поряд із більш значним, ніж очікувалося, падінням запасів сирої нафти в США, надали деяку підтримку настроям, сказав Окоші.
Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 4,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 30 червня, тоді як запаси бензину та дистилятів зросли, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. Згідно з опитуванням Reuters, аналітики очікували скорочення запасів сирої нафти приблизно на 1 млн барелів.
Урядові дані про запаси в США будуть опубліковані в четвер об 11:00 за східним поясним часом (15:00 за Грінвічем).
У середу міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що російсько-саудівська нафтова співпраця, як і раніше, залишається сильною в рамках альянсу ОПЕК+, який зробить «все необхідне» для підтримки ринку.
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