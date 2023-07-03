Ціни на нафту вагаються на тлі скорочення пропозиції та побоювань зниження попиту

Ціни на нафту в понеділок практично не змінилися, оскільки побоювання з приводу глобальних макроекономічних перешкод та подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США компенсували прогнози скорочення поставок на тлі скорочень ОПЕК+.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:04 за Грінвічем зросли на 4 центи до 75,45 долара за барель, після зростання на 0,8% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 70,67 долара за барель, що на 3 центи вище після закриття попередньої сесії.

У кінці червня Brent впала четвертий квартал поспіль, тоді як WTI зафіксувала друге квартальне падіння, оскільки дві найбільші економіки світу, США та Китай, втратили швидкість у другому кварталі.

Побоювання щодо подальшого уповільнення зростання попиту на паливо посилилися після того, як дані в п'ятницю показали, що інфляція в США все ще перевищує цільовий показник центрального банку в 2%, і підігріли очікування, що процентні ставки знову збільшаться.

«Яструбові коментарі щодо ставок продовжують викликати побоювання з приводу того, що перспективи попиту позначаються на цінах», - зазначають аналітики Національного банку Австралії.

Вищі відсоткові ставки можуть зміцнити долар, зробивши товари дорожчими для власників інших валют, і навіть знизити попит на нафту.

Згідно з червневим опитуванням Reuters, економісти та аналітики знизили свої прогнози ціни на нафту марки Brent в середньому до 83,03 долара за барель у 2023 році.

Згідно з дослідженням приватного сектору Caixin/S&P Global, зростання виробничої активності в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, також сповільнилося у червні, оскільки настрої та набір персоналу знизилися на тлі млявих ринкових умов.

Проте деякі аналітики очікують, що постачання скоротяться і підштовхнуть ціни вгору в другій половині року після того, як найбільший експортер Саудівська Аравія пообіцяла додатково скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на день у липні, тоді як США поступово поповнюють свій стратегічний нафтовий резерв. .

«Численні скорочення видобутку ОПЕК+ утримують ціни на нафту вище за ключові рівні, що може призвести до подальшого скорочення видобутку картелем для підтримки стабільності ринку сирої нафти», - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Проте останній огляд Reuters показав, що видобуток нафти ОПЕК у червні знизився лише незначно, оскільки зростання видобутку в Іраку та Нігерії обмежило вплив скорочень видобутку іншими країнами.

Інвестори з нетерпінням чекають на конференцію, організовану Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) пізніше цього тижня, щоб отримати інформацію про пропозиції.

Дані Baker Hughes показали, що минулого тижня кількість нафтових бурових установок у США впала на одну до 545 - найнижчого рівня з квітня 2022 року, а газових на шість до 124 - найнижчого рівня з лютого 2022 року.

Видобуток нафти в США впав у квітні до 12,615 млн барелів на добу, найнижчого рівня з лютого, повідомило у п'ятницю Управління енергетичної інформації США.