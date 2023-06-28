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АНАЛІТИКА

Тіньовий ринок пального в Україні становить 10-15%, бюджет недоотримує 5-10 мільярдів

 

На сьогодні нелегальний обіг пального в Україні становить близько 10-15% від усього ринку. Через це державний бюджет недоотримує щонайменше 5-10 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат та голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Наразі нелегальний обіг палива 10-15%, що зазнає втрат для бюджету мінімум 5-10 млрд грн. Роздрібний продаж: до 30% ринку припадає на «бочки» - повністю нелегальні міні АЗС, які в кращому випадку торгують без податків, зазвичай дуже неякісним контрафактним пальним. 30% - це середні та великі АЗС, які ухиляються від сплати податків, «торгують документами» та теж полюбляють продати «бодяжне» пальне. 40% - це білий ринок», - зазначив депутат.

Він уточнив, що на сьогодні контрабанди пального немає, а тому весь контрафакт, який продається на АЗС та з «бочок», виготовлений в Україні. За даними бізнес-асоціацій, щонайменше на трьох заводах (у Кіровоградській, Черкаській та Полтавській області) здійснювалось нелегальне виробництво пального.

Железняк наголосив, що комісія вже підготувала список із 500 точок, які або продають контрафактне пальне без сплати податків, або працюють без ліцензії, а також перелік із 22 нафтопереробних заводів, які, ймовірно, займаються виробництвом неякісного пального.

Крім цього, протягом найближчих тижнів до парламенту буде внесений законопроєкт, яким відновлюється електронне адміністрування реалізації пального і спирту етилового (СЕАРП), відбудеться встановлення акцизу на розчинники, віднесення газового конденсату та нафти до підакцизних товарів, а також буде відновлено публікацію даних щодо податкового навантаження.
 

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