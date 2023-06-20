Нафта дешевшає, оскільки базова ставка в Китаї знижується менш агресивно, ніж очікувалося

Ціни на нафту знизилися у вівторок після того, як Китай знизив базові кредитні ставки менше, ніж очікувалося, що викликало додаткове занепокоєння щодо перспектив попиту на нафту у найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

Нафта марки Brent о 03:10 за Грінвічем подешевшала на 5 центів до $76,04 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) за липень впала на 99 центів порівняно із закриттям у п'ятницю на рівні 70,79 доларів. Термін дії липневого договору закінчується наприкінці торгів у вівторок.

Більш активний контракт на нафту марки WTI з постачанням у серпні подешевшав на 71 цент порівняно з п'ятницею і становив 71,22 долара за барель. У понеділок не було розрахунків за контрактом WTI через святковий день у США.

Китай у вівторок знизив дві базові ставки за кредитами - річну основну ставку за кредитом (LPR) та п'ятирічну LPR - на 10 базисних пунктів кожна. Скорочення, перші за 10 місяців, були менш агресивними, ніж прогнози: 50% респондентів опитування Reuters очікують на скорочення на 15 базисних пунктів до 5-річного LPR.

"Зниження ставок ... було широко очікуване, тому воно не дало бугаєвого поштовху нафтовим ринкам", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets в Окленді.

"Нафтотрейдерам, можливо, потрібно буде побачити матеріалізоване сильне економічне зростання в Китаї, щоб поліпшити свої прогнози щодо попиту на нафту", - сказав Тен.

Зниження ставок послідувало за недавніми економічними даними, які показали, що роздрібний та промисловий сектори Китаю щосили намагаються зберегти імпульс, що спостерігався цього року.

Китайський уряд минулого тижня провів зустріч, щоб обговорити заходи щодо стимулювання зростання економіки, і кілька великих банків знизили свої прогнози економічного зростання Китаю на 2023 рік на тлі побоювань, що його відновлення після COVID-19 уповільнюється.

У понеділок двоє політиків у Європейському центральному банку виступили за подальше підвищення ставок на тлі ризиків зростання інфляції. Ринки також очікують на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла пізніше цього тижня, щоб отримати уявлення про майбутні ставки.

Вищі відсоткові ставки знижують апетит до витрат і можуть знизити попит на нафту.

Щодо пропозиції, то експорт сирої нафти та видобуток нафти Іраном досягли нових максимумів у 2023 році, незважаючи на санкції США.

Цього місяця Росія також має намір збільшити морський експорт дизельного палива та газойлю, що переважить скорочення, зроблене Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, включаючи саму Москву.

«Пропозиція відновилася і несподівано зросла з низки джерел: США, інших країн, які не входять до ОПЕК, не кажучи вже про країни ОПЕК+, наприклад, Нігерію, Іран, Венесуель», - зазначають аналітики JPMorgan.

Банк знизив свою оцінку середньої ціни на нафту марки Brent цього року до 81 долара за барель порівняно з більш раннім прогнозом 90 доларів.

За словами аналітиків JPMorgan, скорочень ОПЕК+ недостатньо, щоб збалансувати глобальний попит та пропозицію, навіть якщо вони будуть продовжені до 2024 року.