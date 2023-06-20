Нафта дешевшає більш ніж на 1 долар через невизначеність економічного зростання в Китаї

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у понеділок, звівши нанівець зростання минулого тижня, оскільки питання економіки Китаю переважують скорочення видобутку ОПЕК+ і сьоме поспіль падіння кількості нафтових і газових бурових установок, що працюють у Сполучених Штатах.

Нафта марки Brent о 03:50 за Грінвічем втратила 1,15 долара, або 1,5%, опустившись до 75,46 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,09 долара, або 1,5%, до 70,69 доларів.

Минулого тижня Brent додала 2,4%, а WTI зросла на 2,3%.

"Економічна невизначеність у Китаї, можливо, викликала розпродаж після дводенного відновлення на нафтових ринках напередодні рішення Народного банку Китаю (НБК) щодо основних ставок за кредитами (LPR) цього тижня", - сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.



Низка великих банків знизила свої прогнози зростання валового внутрішнього продукту Китаю на 2023 рік після того, як травневі дані минулого тижня показали, що відновлення другої за величиною економіки світу після COVID-19 уповільнюється.

Очікується, що Народний банк Китаю зменшить свої базові відсоткові ставки за кредитами у вівторок після аналогічного скорочення середньострокових кредитів минулого тижня, щоб підтримати хитке відновлення економіки.

Джерела повідомили агентству Reuters, що цього року Китай вживе додаткових заходів підтримки економіки, що сповільнюється, але побоювання з приводу боргу і відтоку капіталу збережуть заходи, спрямовані на зміцнення слабкого попиту в споживчому та приватному секторах.

Тим не менш, продуктивність нафтопереробних заводів Китаю зросла в травні до другого за величиною показника за всю історію спостережень, що допомогло збільшити прибуток минулого тижня, а енергетичні компанії США сьомий тиждень поспіль скорочують кількість нафтових і газових бурових установок, що працюють вперше після липня 2020 року.

Кількість нафтових та газових бурових установок, ранній показник майбутнього видобутку скоротилася на 8 до 687 за тиждень до 16 червня, що є найнижчим показником з квітня 2022 року.

Ціни на нафту в понеділок також знижуються на очікуваннях того, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, або ОПЕК+, боротимуться за дотримання квот на видобуток, сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.

"Роснефть пропонує картелю виробників нафти зосередитися на експорті, а не на видобутку", - сказав Мойя, маючи на увазі коментарі Ігоря Сечіна, голови російської енергетичної компанії "Роснефть".

Виступаючи на економічному форумі в суботу, Сєчін сказав, що ОПЕК+ доречно контролюватиме обсяги експорту нафти, а також квоти на видобуток через різні розміри внутрішніх ринків кожної країни.

Раніше цього місяця ОПЕК+ домовилася про нову угоду з видобутку нафти. Найбільший виробник групи Саудівська Аравія також пообіцяв значно скоротити виробництво в липні.