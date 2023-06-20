Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає більш ніж на 1 долар через невизначеність економічного зростання в Китаї

 

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у понеділок, звівши нанівець зростання минулого тижня, оскільки питання економіки Китаю переважують скорочення видобутку ОПЕК+ і сьоме поспіль падіння кількості нафтових і газових бурових установок, що працюють у Сполучених Штатах.

Нафта марки Brent о 03:50 за Грінвічем втратила 1,15 долара, або 1,5%, опустившись до 75,46 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,09 долара, або 1,5%, до 70,69 доларів.

Минулого тижня Brent додала 2,4%, а WTI зросла на 2,3%.

"Економічна невизначеність у Китаї, можливо, викликала розпродаж після дводенного відновлення на нафтових ринках напередодні рішення Народного банку Китаю (НБК) щодо основних ставок за кредитами (LPR) цього тижня", - сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

Низка великих банків знизила свої прогнози зростання валового внутрішнього продукту Китаю на 2023 рік після того, як травневі дані минулого тижня показали, що відновлення другої за величиною економіки світу після COVID-19 уповільнюється.

Очікується, що Народний банк Китаю зменшить свої базові відсоткові ставки за кредитами у вівторок після аналогічного скорочення середньострокових кредитів минулого тижня, щоб підтримати хитке відновлення економіки.

Джерела повідомили агентству Reuters, що цього року Китай вживе додаткових заходів підтримки економіки, що сповільнюється, але побоювання з приводу боргу і відтоку капіталу збережуть заходи, спрямовані на зміцнення слабкого попиту в споживчому та приватному секторах.

Тим не менш, продуктивність нафтопереробних заводів Китаю зросла в травні до другого за величиною показника за всю історію спостережень, що допомогло збільшити прибуток минулого тижня, а енергетичні компанії США сьомий тиждень поспіль скорочують кількість нафтових і газових бурових установок, що працюють вперше після липня 2020 року.

Кількість нафтових та газових бурових установок, ранній показник майбутнього видобутку скоротилася на 8 до 687 за тиждень до 16 червня, що є найнижчим показником з квітня 2022 року.

Ціни на нафту в понеділок також знижуються на очікуваннях того, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, або ОПЕК+, боротимуться за дотримання квот на видобуток, сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.

"Роснефть пропонує картелю виробників нафти зосередитися на експорті, а не на видобутку", - сказав Мойя, маючи на увазі коментарі Ігоря Сечіна, голови російської енергетичної компанії "Роснефть".

Виступаючи на економічному форумі в суботу, Сєчін сказав, що ОПЕК+ доречно контролюватиме обсяги експорту нафти, а також квоти на видобуток через різні розміри внутрішніх ринків кожної країни.

Раніше цього місяця ОПЕК+ домовилася про нову угоду з видобутку нафти. Найбільший виробник групи Саудівська Аравія також пообіцяв значно скоротити виробництво в липні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9640
  0,0256
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8011  0,02 0,06 37,3474  0,01 0,02
EUR 40,1289  0,06 0,16 40,9422  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес