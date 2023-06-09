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МЕА вважає вплив Китаю на нафтові ціни важливішими за рішення росії й ОПЕК
23:28 08.06.2023 |
Скорочення видобутку нафти росією, Саудівською Аравією й іншими членами ОПЕК+ може збільшити тиск на вартість сировини, але найважливішим чинником для нафтового ринку залишається економіка Китаю, заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, якого цитує Bloomberg.
«На нафтовому ринку, як завжди, багато невизначеності, і якщо мені потрібно вибрати найважливішу, то це Китай. Зі зростання світового попиту на нафту більш ніж на 2 млн барелів на добу, на яке ми очікуємо, 60% припаде на Китай», - зазначив Біроль.
Якщо економіка Китаю ослабне або її зростання буде значно нижчим, ніж прогнозували міжнародні економічні інститути, це може призвести до «ведмежих» настроїв на ринку, повідомив голова МЕА. Навпаки, якщо економіка Китаю не ослабне, скорочення видобутку ОПЕК+ призведе до жорсткої ситуації на ринку в другій половині року, додав він.
Нагадаємо, росія й інші члени ОПЕК+ 4 червня домовилися продовжити угоду про зниження видобутку на 2024 рік, причому додатково скоротити з 1 січня виробництво до 40,46 млн б/д - на 1,4 млн барелів менше, ніж зараз. Квота росії складе 9,828 млн б/д.
росія погодилася до кінця 2024 року продовжити своє добровільне обмеження видобутку на 500 тис. б/д - від обсягу, узгодженого 4 червня. Саудівська Аравія також продовжить своє аналогічне зниження видобутку до кінця 2024 року.
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