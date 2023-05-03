Нафта стабілізується напередодні очікуваного підвищення процентних ставок

Ціни на нафту в середу мало змінилися після досягнення п'ятитижневого мінімуму на попередній сесії, оскільки інвестори оцінили очікування підвищення процентних ставок у США та Європі та чекають ясності щодо майбутньої політики.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи, або 0,1%, до 75,35 долара за барель до 03:33 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 3 центи до 71,63 долар.

Обидва контрольні показники на попередній сесії закрилися на найнижчому рівні з 24 березня, коли вони також зафіксували найбільше одноденне відсоткове зниження з початку січня.

"Настрій на нафтовому ринку залишається негативним", - заявили аналітики ING Уоррен Паттерсон і Єва Манті в дописі для клієнтів. «Здається, інвестори дедалі більше нервують щодо макроекономічних перспектив та їх наслідків для попиту на нафту».

Очікується, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки ще на 25 базисних пунктів у середу для боротьби з інфляцією, тоді як Європейський центральний банк також, як очікується, підвищить ставки на своєму черговому засіданні з питань політики у четвер.

Подальші підвищення можуть уповільнити економічне зростання та вдарити по попиту на енергію.

«Підвищення ставки на 25 базисних пунктів було повністю враховано в ціні, тому основна увага приділятиметься тому, як голова ФРС Джером Пауелл балансує між збереженням можливості посилення ФРС і заспокоєнням нервів у зв'язку з банківськими хвилюваннями, що відновилися», - Йіп Джун Ронг, ринковий аналітик. компанії IG. , - йдеться у примітці.

Регулюючі органи взяли під контроль First Republic Bank та продали його активи JPMorgan Chase & Co у понеділок у рамках угоди, спрямованої на врегулювання найбільшого банкрутства американського банку з часів фінансової кризи 2008 року та підбиття підсумків затяжних банківських потрясінь.

В Австралії центральний банк приголомшив ринки, піднявши у вівторок свою відсоткову ставку, і попередив, що для боротьби з високою інфляцією може знадобитися подальша жорсткість.

Тим часом побоювання з приводу попиту на дизельне паливо останніми місяцями призвели до зниження ф'ючерсів на топковий мазут у США до найнижчого рівня з грудня 2021 року.

Ціни на енергоносії також перебувають під тиском після того, як дані з Китаю за вихідні показали несподіване падіння виробничої активності у квітні. Китай є найбільшим у світі споживачем енергії та найбільшим покупцем сирої нафти.

Відновлення економіки Китаю матиме вирішальне значення для Азії, заявив Міжнародний валютний фонд, підвищивши у вівторок свій економічний прогноз для регіону. Але він попередив про ризики, пов'язані з постійною інфляцією та волатильністю глобального ринку, спричиненою проблемами західного банківського сектора.

Тим часом запаси сирої нафти в США скорочуються третій тиждень поспіль вперше з грудня, скоротившись приблизно на 3,9 млн барелів минулого тижня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок.

Офіційні дані про запаси від Управління енергетичної інформації США (EIA) мають бути представлені о 10:30 ранку за східним часом у середу.

Опитування агентства Reuters показало, що видобуток нафти ОПЕК у квітні впав на 190 000 барелів на день, в основному за рахунок Іраку та Нігерії. Очікується, що у травні видобуток ще більше впаде, оскільки новий раунд добровільних скорочень, оприлюднений 2 квітня, набуде чинності.