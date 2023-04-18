Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Падіння рентабельності азійських НПЗ підриває зростання цін на нафту

 

Між прогнозами щодо значного зростання глобального попиту на нафту цього року, головним чином в Азії, й реальністю зниження рентабельності для нафтопродуктів зростає розбіжність, повідомляє Reuters.

Прибуток від перетворення бареля дубайської сирої нафти в нафтопродукти на типовому сінгапурському нафтопереробному заводі знизився до $2,53 за барель у понеділок, 17 квітня.

Це було найнижчим показником з 27 жовтня і на 82% порівняно з піком 2023 року на рівні $14,33 за барель 25 січня. Це також складає приблизно чверть від середнього річного значення у $10,34/бар..

Зниження рентабельності НПЗ відбувається внаслідок того, що виробники ОПЕК+ вживають заходів для подальшого скорочення постачань сирої нафти, що розглядається як спрямоване на підтвердження впливу групи на світовому ринку, а також на підвищення цін на нафту.

Падіння прибутку НПЗ зумовлене скороченням маржі для газойлю, основи для дизельного й авіаційного палива, причому маржа на газойлі знизилася на 10 ppm протягом сьомої сесії в понеділок.

Так, цього дня маржа впала до $14,25/бар., що є найнижчим показником із січня 2022 року і на 63% порівняно з піком 2023 року, який склав $38,89 США 25 січня.

Враховуючи, що дизельне пальне, в основному, використовується як транспортне і промислове паливо для важких транспортних засобів, падіння маржі вказує на те, що такі сектори, як будівництво і виробництво, можуть почати відчувати тиск.

Це стосується не тільки ДП, але падає маржа і на бензин. Прибуток від перетворення бареля сирої нафти марки Brent на легке автотранспортне паливо в Сінгапурі впав у понеділок до $12,03, що є найнижчим показником із 7 березня, і на 38% нижче від піку 2023 року $19,32 30 березня.

Падіння рентабельності на очищене паливо може призвести до того, що нафтопереробники в Азії перероблятимуть менше, особливо враховуючи, що витрати на сиру нафту продовжують зростати.

Оголошення 2 квітня ОПЕК+, групи, що складається з Організації країн-експортерів нафти та союзників, включаючи росію, про те, що вони скоротять ще 1,16 млн б/д видобуток із травня, підвищило ціни на нафту.

Ф'ючерси на світовий орієнтовний показник Brent у понеділок закінчилися на рівні $84,76/бар., зберігши приріст близько $5/бар., досягнутий після рішення ОПЕК+ про видобуток.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1066
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4065  0,03 0,08 38,0626  0,05 0,13
EUR 40,5490  0,15 0,37 41,5326  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес