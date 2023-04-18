Падіння рентабельності азійських НПЗ підриває зростання цін на нафту

Між прогнозами щодо значного зростання глобального попиту на нафту цього року, головним чином в Азії, й реальністю зниження рентабельності для нафтопродуктів зростає розбіжність, повідомляє Reuters.

Прибуток від перетворення бареля дубайської сирої нафти в нафтопродукти на типовому сінгапурському нафтопереробному заводі знизився до $2,53 за барель у понеділок, 17 квітня.

Це було найнижчим показником з 27 жовтня і на 82% порівняно з піком 2023 року на рівні $14,33 за барель 25 січня. Це також складає приблизно чверть від середнього річного значення у $10,34/бар..

Зниження рентабельності НПЗ відбувається внаслідок того, що виробники ОПЕК+ вживають заходів для подальшого скорочення постачань сирої нафти, що розглядається як спрямоване на підтвердження впливу групи на світовому ринку, а також на підвищення цін на нафту.

Падіння прибутку НПЗ зумовлене скороченням маржі для газойлю, основи для дизельного й авіаційного палива, причому маржа на газойлі знизилася на 10 ppm протягом сьомої сесії в понеділок.

Так, цього дня маржа впала до $14,25/бар., що є найнижчим показником із січня 2022 року і на 63% порівняно з піком 2023 року, який склав $38,89 США 25 січня.

Враховуючи, що дизельне пальне, в основному, використовується як транспортне і промислове паливо для важких транспортних засобів, падіння маржі вказує на те, що такі сектори, як будівництво і виробництво, можуть почати відчувати тиск.

Це стосується не тільки ДП, але падає маржа і на бензин. Прибуток від перетворення бареля сирої нафти марки Brent на легке автотранспортне паливо в Сінгапурі впав у понеділок до $12,03, що є найнижчим показником із 7 березня, і на 38% нижче від піку 2023 року $19,32 30 березня.

Падіння рентабельності на очищене паливо може призвести до того, що нафтопереробники в Азії перероблятимуть менше, особливо враховуючи, що витрати на сиру нафту продовжують зростати.

Оголошення 2 квітня ОПЕК+, групи, що складається з Організації країн-експортерів нафти та союзників, включаючи росію, про те, що вони скоротять ще 1,16 млн б/д видобуток із травня, підвищило ціни на нафту.

Ф'ючерси на світовий орієнтовний показник Brent у понеділок закінчилися на рівні $84,76/бар., зберігши приріст близько $5/бар., досягнутий після рішення ОПЕК+ про видобуток.

