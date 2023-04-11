Нафта дорожчає на тлі очікувань стимулювання економіки Китаю та послаблення долара

Ціни на нафту зросли у вівторок на очікуваннях потенційних економічних стимулів з боку Китаю, міцного попиту в решті Азії та скорочення запасів сирої нафти у США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 63 центи, або 0,8%, до 84,81 долара за барель о 08:40 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 68 центів, або 0, 9%, до 80,42 долара за барель.

Дані з Китаю показали, що споживча інфляція в березні була найнижчою з вересня 2021 року, що свідчить про збереження слабкого попиту на тлі нерівномірного відновлення економіки, що спонукало очікування, що Пекін може зробити кроки для прискорення зростання.

"Березневий індекс споживчих цін у Китаї нижче, ніж очікувалося, що може спонукати китайський уряд до подальшого стимулювання економіки", - сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

Ф'ючерси на сиру нафту також зросли, оскільки долар ослаб на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США наближається до завершення циклу підвищення ставок. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

"Оскільки все більше центральних банків, таких як Резервний банк Австралії, Банк Кореї, призупиняють підвищення процентних ставок, посилилися очікування того, що ФРС ще більше згорне свою політику посилення", - додав Тен.

Ознаки сильного березневого попиту на паливо в Індії, третьому за величиною споживачеві нафти у світі, також підтримали ціни. Минулого місяця споживання палива підскочило на 5% порівняно з минулим роком до рекордних 4,83 млн. барелів на добу.

Ф'ючерси на нафту зросли більш ніж на 5% після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, здивували ринок минулого тижня новим раундом скорочення видобутку, який розпочався у травні.

"Добровільне скорочення видобутку деякими членами ОПЕК+ має ще більше посилити ситуацію на нафтовому ринку з травня і підтримати ціни на нафту", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Щодо поставок у США, то у вівторок буде опубліковано галузеві дані про запаси сирої нафти в США. П'ять аналітиків, опитаних агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти в середньому скоротилися приблизно на 1,3 млн. барелів за тиждень до 7 квітня.

Звіт про інфляцію в США, який буде опублікований у середу, допоможе інвесторам оцінити короткострокову траєкторію відсоткових ставок.