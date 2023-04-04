Ціни на нафту уповільнили зростання, оскільки інвестори переключають увагу зі скорочень ОПЕК+ на перспективи попиту

Ціни на нафту продемонстрували зростання на азіатських торгах у вівторок після того, як напередодні плани ОПЕК+ зі скорочення виробництва сколихнули ринки, а увага інвесторів переключилася на тенденції попиту та вплив вищих цін на світову економіку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 41 цент, або 0,5%, до 85,34 долара за барель до 04:00 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися по $80,83 за барель, що на 41 цент вище, або на 0,5%.

Обидва еталони підскочили більш ніж на 6% у понеділок після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, відомі під загальною назвою ОПЕК+, сколихнули ринки оголошенням у неділю про плани зниження цільових обсягів видобутку ще на 1,16 млн барелів на добу.

Згідно з останніми обіцянками, загальний обсяг скорочень ОПЕК+ складе 3,66 млн. барелів на добу, включаючи скорочення на 2 млн. барелів у жовтні минулого року, згідно з розрахунками Reuters, що відповідає приблизно 3,7% світового попиту.

"Ажіотаж покупців через скорочення видобутку ОПЕК+ вщух, і увага ринку переключилася на перспективи майбутнього попиту", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

"У короткостроковій перспективі очікується зростання попиту в літній автомобільний сезон, але вищі ціни на нафту можуть посилити інфляційний тиск і продовжити підвищення відсоткових ставок у багатьох країнах, що може знизити попит", - сказав він. Кікукава зазначив, що наслідки можуть також викликати побоювання з приводу світової фінансової індустрії.

Обмеження видобутку ОПЕК+ призвело до того, що більшість аналітиків підвищили свої прогнози цін на нафту марки Brent приблизно до 100 доларів за барель до кінця року. Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent до 95 доларів за барель до кінця цього року та до 100 доларів на 2024 рік.

Ця новина, однак, посилила побоювання інвесторів щодо більш високих витрат для бізнесу та споживачів, викликавши побоювання, що інфляційний поштовх у світовій економіці через зростання нафтових цін призведе до ще більшого підвищення ставок.

Спостерігачі за ринком намагалися оцінити, як довго Федеральній резервній системі США може знадобитися продовжувати підвищувати процентні ставки, щоб знизити інфляцію, і чи економіка США може рухатися до рецесії.

Виробнича активність у США в березні впала до найнижчого рівня майже за три роки і може знизитися ще більше через посилення кредиту та підвищення вартості запозичень.

"Якщо сира нафта зможе подолати сильну смугу опору на рівні 82/83 долари, вона може повернутися до середніх і низьких 90 доларів, але продавці вишикуються в чергу, щоб продати на цих рівнях", - сказав маркетолог Тоні Сайкамор. аналітик IG у Сіднеї.

«Але для чогось більшого, ніж це, щось має різко змінитись з боку попиту у рівнянні», - додав він.