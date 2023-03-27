Ринки нафти стабільні, оскільки інвестори зважують банківську кризу та біснуваті заяви путіна

Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у понеділок, оскільки інвестори шукали сигналів на ширших фінансових ринках, а коментарі путіна у вихідні посилили геополітичну напруженість у Європі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent залишилися без змін на рівні 74,99 долара за барель о 03:57 за Грінвічем після досягнення сесійного максимуму 75,64 долара. Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 69,29 долара за барель, що на 3 центи вище, після зростання до 69,92 долара на початку сесії.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,8% минулого тижня, а ціна на нафту WTI зросла на 3,8% на тлі ослаблення хвилювань у банківському секторі.

"Ринки нафти уважно стежать за настроями на фінансовому ринку, в той час як фундаментальні показники нафти залишаються осторонь", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг аналізу ринку нафти Vanda Insights.

"Чекайте, що більша частина цінових рухів ф'ючерсів на нафту марки Brent і WTI відбудеться в години торгів у Європі та США, що буде відзначено великою внутрішньоденною волатильністю", - сказав Харі.

"Сильний відскок не передбачається доти, доки (банківська) криза повністю не вирішиться, що може зайняти дні, якщо не тижня", - додала вона.

Стримуючи зростання цін на нафту, долар у понеділок зміцнився, оскільки інвестори оцінили дії регулюючих органів щодо приборкання хвилювань у світовій банківській системі.

Більш сильний долар робить номіновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют і, як правило, чинить тиск на попит на нафту.

Деяку підтримку цін надали заяви путіна про те, що він розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, що призведе до ескалації геополітичної напруги в Європі через Україну.

У неділю НАТО розкритикував заяву путіна за те, що у альнсі назвали «небезпечною та безвідповідальною» ядерною риторикою.

Заступник прем'єр-міністра росії олександр новак заявив у п'ятницю, що москва дуже близька до досягнення своєї мети скорочення видобутку нафти на 500 000 барелів на добу до приблизно 9,5 мільйонів барелів на добу.

Незважаючи на зниження видобутку, росія, як очікується, збереже експорт сирої нафти за рахунок скорочення обсягів нафтопереробки у квітні, показали дані з галузевих джерел та розрахунки Reuters у п'ятницю.

На сьогоднішній день експорт російських нафтопродуктів постраждав більше, ніж експорт сирої нафти через нещодавнє ембарго Європейського Союзу, коли тонни дизельного палива застрягли на кораблях, які чекають на покупців.

Аналітики кажуть, що запаси сирої нафти в Росії зростають з вересня минулого року, і, ймовірно, захоче уникнути подальшого накопичення запасів під час сезону технічного обслуговування НПЗ з березня по червень.

"Якщо Росія хоче скоротити накопичені нею запаси, можливо, потрібно буде продовжити скорочення видобутку після червня", - зазначають аналітики FGE у замітці.

Тим часом у Франції страйки порушують роботу нафтопереробних заводів, знижуючи попит на сиру нафту та виробництво палива.

Інвестори також очікують на публікацію індексів менеджерів із закупівель (PMI) у сфері виробництва та послуг Китаю, які будуть опубліковані пізніше цього тижня.

У США кількість нафтових бурових установок зросла на 4 до 593 минулого тижня, вперше за шість тижнів, тоді як кількість газових установок залишилася на рівні 162, йдеться у п'ятничному звіті енергетичної компанії Baker Hughes Co.