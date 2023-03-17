Нафта відновлюється на 1%, оскільки інвестори підбивають підсумки банківської кризи

Ціни на нафту зросли приблизно на 1% у п'ятницю після того, як зустріч між Саудівською Аравією та Росією заспокоїла ринки на тлі високих очікувань попиту з боку Китаю, після того, як банківська криза спровокувала розпродаж на світових фінансових та нафтових ринках цього тижня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 81 цент до 75,51 долара за барель до 04:00 за Грінвічем, перервавши триденні втрати і в четвер зросли на 1,4%.

Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 78 центів до 69,13 долара за барель після закриття на 1,1% вище за попередню сесію.

Цього тижня обидва контракти досягли найнижчого рівня більш як за рік і мають показати найбільше тижневе падіння з грудня приблизно на 10%. Цього тижня нафту та інші глобальні активи зазнали краху, оскільки банкрутство Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank змусив уряди США та Швейцарії щосили намагатися зміцнити ліквідність у банках.

"Попит на нафту переглядається, але ми бачимо мало змін фундаментальних показників і схильні перечекати волатильність фінансового сектора, зберігаючи наші цінові прогнози без змін на даний момент, оскільки ми чекаємо на можливі зміни політики в найближчі тижні", - заявили аналітики JPMorgan у звіті, маючи на увазі зустріч ОПЕК+ і те, що Вашингтон швидше за все почне поповнювати стратегічні резерви.

Консультативний комітет Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+, збереться 3 квітня.

Подальше зниження цін може спонукати ОПЕК+ скоротити постачання, щоб запобігти прогнозованому збільшенню запасів у другому кварталі, зазначають аналітики Національного банку Австралії.

WTI впала нижче за 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 року, що, можливо, зробило ціни досить привабливими для уряду США, щоб розпочати поповнення свого стратегічного нафтового резерву, що знаходиться на рекордно низькому рівні, стимулюючи попит.

Очікування аналітиків щодо відновлення попиту в Китаї підтримали відновлення цін наприкінці тижня, при цьому експорт нафти зі США до Китаю у березні досяг найвищого рівня майже за два з половиною роки.

Відновлення попиту в Китаї позитивно позначиться на цінах на нафту, якщо дані покажуть гарне відновлення економіки країни, вважає аналітик Тіна Тен з CMC Markets.

«Дорожній рух та авіаперевезення в Китаї сильно зростають, тоді як і в розвинених країнах з'явилися ознаки покращення», - зазначають аналітики ANZ у клієнтській записці.

Тим не менш, ризики зараження серед банків, як і раніше, тримають інвесторів у напрузі, стримуючи їх апетит до активів, таких як сировинні товари, оскільки вони побоюються, що подальше руйнування може спричинити глобальну рецесію та знизити попит на нафту.

«Недавні банківські потрясіння можуть, як і раніше, позначатися на перспективах попиту. Ці питання щодо інфляції, підвищення ставок центральним банком та довіри до фінансових систем не можуть бути вирішені швидко», - сказав Тен.