Фінансові новини
- |
- 07.03.23
- |
- 09:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дорожчає через побоювання щодо пропозиції, надії на попит у Китаї
08:47 07.03.2023 |
Ціни на нафту зросли після того, як керівники галузі висловили стурбованість щодо обмежених вільних потужностей на ринку та невизначеності щодо постачання з Росії, тоді як попит з боку найбільшого імпортера сирої нафти Китаю відновлюється.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,28%, до 86,42 долара за барель до 04:05 за Грінвічем після зростання на 0,4% у понеділок.
Американська нафта сорту West Texas Intermediate торгувалася на рівні $80,69 за барель, що на 23 центи, або 0,29% вище після зростання на 1% на попередній сесії.
Ціни на нафту Brent зростатимуть шосту сесію поспіль, що є найтривалішим періодом зростання з травня 2022 року, чому сприяють надії на відновлення попиту в Китаї та нарощування нових переробних потужностей в Азії та на Близькому Сході для переробки більшої кількості нафти.
"Побоювання з приводу пропозиції, які сприяли зростанню цін на нафту відразу, ймовірно, пов'язані з коментарем генерального директора Chevron про те, що на нафтових ринках "не так багато можливостей для коливання", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.
«Ключовим невідомим на 2023 рік буде порушення експорту нафти та нафтопродуктів із Росії».
Виконавчий директор Chevron Corp Майк Вірт сказав, що судам, які перевозять російську нафту і нафтопродукти, тепер доводиться долати великі відстані, щоб дістатися несанкціонованих ринків, тоді як запаси нафти та нестабільні поставки обмежені, що робить світовий ринок вразливим для будь-яких несподіваних перебоїв з постачанням.
Трейдери з нетерпінням чекають на дані про торгівлю нафтою в Китаї за січень і лютий пізніше у вівторок, шукаючи ознаки відновлення попиту після скасування Пекіном заходів контролю над пандемією наприкінці минулого року.
Очікується, що в США цього тижня звіти про запаси нафти і нафтопродуктів за тиждень, що закінчився 3 березня, покажуть зниження, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.
Це може бути перше зниження за 10 тижнів, якщо взяти до уваги раніше офіційні дані Управління енергетичної інформації.
Щотижневі звіти Американського інституту нафти, галузевої групи мають бути представлені о 16:30. за східним часом (21:30 за Грінвічем) у вівторок та о 10:30 (15:30 за Грінвічем) у середу від Управління енергетичної інформації.
Протягом решти березня цінові очікування аналітиків за нафтовими стандартами залишаються оптимістичними.
"Нафтовий ринок наближався до нижньої частини свого недавнього торгового діапазону, і здається, що занадто багато ризиків зростання повинні допомогти цінам залишатися вище за рівень 80 доларів на даний момент", - сказав Едвард Мойя з OANDA в записці для клієнтів.
Ван Тао, технічний аналітик Reuters, сказав, що Brent, ймовірно, залишиться в діапазоні $80,72 і $93,44 до кінця місяця, оскільки «схоже, що він коливається у висхідному каналі».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
ТОП-НОВИНИ
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
|Зміст визначення «колабораціонізм» для Криму має бути змінений – керівник прокуратури автономії
|США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн
|«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|ВВП України у 2023 році знизиться на 0,1% за інфляції 16,9% - консенсус-прогноз
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Нафта дорожчає через побоювання щодо пропозиції, надії на попит у Китаї
|Мінфін найближчим часом підготує поправки до держбюджету-2023
|Динаміка ВВП у 1-му півріччі-2023, імовірно, буде кращою за прогноз НБУ - заступник голови Нацбанку
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра
Бізнес
|nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"
|Xiaomi представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition
|OnePlus 11 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu - до топ-10 увійшли Xiaomi 13, Redmi K60 Pro і Samsung Galaxy S23 Ultra
|США заборонили компанії Маска тестувати на людях чіпи, що вживляються в мозок
|Tesla показала новий передсерійний варіант електричного пікапа Cybertruck
|Курс на розвиток сталої енергетики та виробництво 20 млн електромобілів на рік — Ілон Маск поділився планами на майбутнє на Tesla Investor Day 2023
|Італія виступила проти заборони в ЄС авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року