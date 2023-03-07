Нафта дорожчає через побоювання щодо пропозиції, надії на попит у Китаї

Ціни на нафту зросли після того, як керівники галузі висловили стурбованість щодо обмежених вільних потужностей на ринку та невизначеності щодо постачання з Росії, тоді як попит з боку найбільшого імпортера сирої нафти Китаю відновлюється.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,28%, до 86,42 долара за барель до 04:05 за Грінвічем після зростання на 0,4% у понеділок.

Американська нафта сорту West Texas Intermediate торгувалася на рівні $80,69 за барель, що на 23 центи, або 0,29% вище після зростання на 1% на попередній сесії.

Ціни на нафту Brent зростатимуть шосту сесію поспіль, що є найтривалішим періодом зростання з травня 2022 року, чому сприяють надії на відновлення попиту в Китаї та нарощування нових переробних потужностей в Азії та на Близькому Сході для переробки більшої кількості нафти.

"Побоювання з приводу пропозиції, які сприяли зростанню цін на нафту відразу, ймовірно, пов'язані з коментарем генерального директора Chevron про те, що на нафтових ринках "не так багато можливостей для коливання", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

«Ключовим невідомим на 2023 рік буде порушення експорту нафти та нафтопродуктів із Росії».

Виконавчий директор Chevron Corp Майк Вірт сказав, що судам, які перевозять російську нафту і нафтопродукти, тепер доводиться долати великі відстані, щоб дістатися несанкціонованих ринків, тоді як запаси нафти та нестабільні поставки обмежені, що робить світовий ринок вразливим для будь-яких несподіваних перебоїв з постачанням.

Трейдери з нетерпінням чекають на дані про торгівлю нафтою в Китаї за січень і лютий пізніше у вівторок, шукаючи ознаки відновлення попиту після скасування Пекіном заходів контролю над пандемією наприкінці минулого року.

Очікується, що в США цього тижня звіти про запаси нафти і нафтопродуктів за тиждень, що закінчився 3 березня, покажуть зниження, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.

Це може бути перше зниження за 10 тижнів, якщо взяти до уваги раніше офіційні дані Управління енергетичної інформації.

Щотижневі звіти Американського інституту нафти, галузевої групи мають бути представлені о 16:30. за східним часом (21:30 за Грінвічем) у вівторок та о 10:30 (15:30 за Грінвічем) у середу від Управління енергетичної інформації.

Протягом решти березня цінові очікування аналітиків за нафтовими стандартами залишаються оптимістичними.

"Нафтовий ринок наближався до нижньої частини свого недавнього торгового діапазону, і здається, що занадто багато ризиків зростання повинні допомогти цінам залишатися вище за рівень 80 доларів на даний момент", - сказав Едвард Мойя з OANDA в записці для клієнтів.

Ван Тао, технічний аналітик Reuters, сказав, що Brent, ймовірно, залишиться в діапазоні $80,72 і $93,44 до кінця місяця, оскільки «схоже, що він коливається у висхідному каналі».