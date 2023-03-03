Нафта налаштована на тижневе зростання, оскільки оптимізм щодо попиту в Китаї перевершує побоювання щодо рецесії

Ціни на нафту впали в п'ятницю, але готові до тижневого зростання, оскільки оптимізм, що відновився, щодо відновлення попиту в Китаї переважив побоювання з приводу рецесії, викликані зростанням запасів сирої нафти в США і посиленням грошово-кредитної політики в Європі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 31 цент, або 0,4%, до 84,44 долара за барель о 04:12 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 29 центів, а також на 0,4%, до 77,87 долара за барель.

Зниження цін на нафту відбулося через те, що інфляція в єврозоні знизилася менше, ніж очікувалося минулого місяця, що посилило очікування подальшого підвищення відсоткових ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Президент ЄЦБ Крістін Лагард підтвердила, що центральний банк все ще розраховує на підвищення ставок на піввідсотка 16 березня. Ринки також розраховують на ще одне підвищення на 50 базових пунктів у травні.

На цьому тижні Brent піднялася приблизно на 1,5%, продовжуючи зростати другий тиждень поспіль, тоді як WTI підскочила приблизно на 2%, відновившись після невеликого падіння попереднього тижня, сподіваючись на сильне зростання попиту на паливо в Китаї.

"Позитивні ознаки з боку попиту покращили настрої на ринку, дозволивши нафті витримати тиск сильного долара після обнадійливих даних щодо ринку праці в США", - зазначають аналітики Haitong Futures.

Індекс долара знизився в п'ятницю після зростання на 0,5% у четвер, оскільки дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, знову скоротилася минулого тижня.

Сильніший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.

У Китаї активність у секторі послуг зростала найшвидшими темпами за шість місяців у лютому, оскільки зняття жорстких обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19, пожвавило споживчий попит, як показало опитування приватного сектору, проведене у п'ятницю.

Виробнича активність у Китаї також зросла минулого місяця найшвидшими темпами за більш ніж десятиліття, що посилило очікування відновлення попиту на пальне. Морський імпорт російської нафти до Китаю цього місяця має досягти рекордного рівня.

Ринок проігнорував 10 тиждень поспіль зростання запасів сирої нафти в Сполучених Штатах, оскільки рекордний експорт американської нафти утримував зростання менше, ніж в останні тижні.

План Росії ще більше скоротити експорт нафти у березні до 25% порівняно з лютневим рівнем також сприяв зростанню нафтових цін.

"Помірне зростання пропозиції зі США, зниження поставок з Росії та високий попит мають прокласти шлях до підвищення цін на нафту в другому півріччі 2023 року", - написали в п'ятницю Деніел Хайнс та Соні Кумарі, аналітики з ANZ.