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Нафта зростає, оскільки поставки з Росії зменшують занепокоєння щодо підвищення ставок та високих запасів
08:32 24.02.2023 |
Ціни на нафту продовжують зростати другу сесію поспіль, оскільки перспектива зниження експорту з Росії компенсує зростання запасів у США.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або 0,8%, до 82,88 долара за барель на 04:15 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 61 цент, або 0,8%, до 76 доларів за барель.
На попередній сесії індекси зросли приблизно на 2% через плани Росії скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні, що перевищило оголошене скорочення видобутку на 500 000 барелів на добу.
"Вищі, ніж очікувалося, запаси сирої нафти, як і раніше, кидають виклик перспективам попиту на нафту, але очікування зниження видобутку в Росії мають компенсуючий вплив", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
Запаси у США знаходяться на найвищому рівні з травня 2021 року.
Запаси сирої нафти в США зросли на 7,6 млн. барелів до приблизно 479 млн. барелів за тиждень до 17 лютого, свідчать дані Управління енергетичної інформації США.
За тиждень ціни на нафту дещо знизилися після падіння приблизно на 4% попереднього тижня, викликаного також побоюваннями щодо підвищення процентних ставок, які можуть зміцнити долар.
Протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи США показали, що більшість чиновників, як і раніше, налаштовані агресивно щодо інфляції та жорстких умов на ринку праці, що свідчить про подальше посилення грошово-кредитної політики.
Перспектива подальшого підвищення ставок підтримала індекс долара, який зростав четвертий тиждень поспіль. На даний час індекс зріс приблизно на 2,5% за місяць.
Твердий долар робить товари, оцінені в доларах США, дорожчими для власників інших валют.
"Наприкінці тижня основна увага буде приділена тому, що відбудеться з наступним звітом про інфляцію, чи буде ринок нервувати ще більше через посилення з боку ФРС", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.
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