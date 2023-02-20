Попри війну пального для аграріїв вистачить, тим більше очікувана посівна площа зменшилась

На кінець січня аграрії мали приблизно половину потрібного обсягу пального для посівної. Однак нафтотрейдери запевняють, що проблем із пальним не буде.

Як зазначає "Урядовий кур'єр", наприклад, для посівної на Полтавщині необхідно 35,6 тис. тонн дизельного пального та 3,7 тис. тонн бензину щоб посіяти 1,4 мільйона гектарів ярих зернових та зернобобових і технічних культур - а це майже стільки ж, як і торік.

"Наразі запасів палива на складах достатньо, щоб забезпечити потреби аграріїв. Ціна на дизельне пальне та бензин із минулого року не зростала. Тому турбуватися щодо можливого дефіциту не варто. В аграріїв Полтавщини є всі ресурси, щоби провести посівну кампанію цього року", - розповіли в компанії "Альянс Енерго Трейд", одному із найбільших нафтотрейдерів України.

За інформацією від компаній-постачальників пального, наразі господарства Полтавщини отримали майже 5 тисяч тонн дизельного пального. Запасів на складах також достатньо, й аграрії можуть закупити необхідне пальне за комерційною ціною.

Крім "Альянс Енерго Трейд", постачання палива в Полтавській області здійснюють компанії "Надежда Трейд", "Торговий дім Кременчук", "Солар Ойл", "Нафтобізнес Контракт", УНТК та інші.

Водночас очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га), заявив наприкінці січня перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25 % площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій. Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишає окупант, потребує, як мінімум, кількох місяців, а то й близько року для повернення до виробництва. Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тож, весною потрібно покрити дефіцит не посіяних озимих", - зазначив Тарас Висоцький.