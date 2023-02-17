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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту можуть завершити тиждень зниженням через побоювання щодо підвищення процентної ставки в США

 

Ціни на нафту наближалися до тижневих втрат, оскільки сильні економічні дані США посилили побоювання, що Федеральна резервна система посилить грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією, що може вдарити по попиту на паливо, навіть якщо запаси сирої нафти будуть зростати.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 64 центи, або 0,75%, до 84,50 долара за барель до 03:34 за Гринвічем у п'ятницю, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили 59 центів, також втративши 0,75% до 84,50 долара. Обидва бенчмарки продемонстрували тижневе зниження більш ніж на 2%.

Дані показали, що індекс цін виробників США (PPI) зріс на 0,7% у січні після зниження на 0,2% у грудні. Тим часом, згідно з опитуванням Reuters, кількість заявок на допомогу по безробіттю несподівано впала до 194 тисяч порівняно з прогнозом у 200 тисяч.

"Хороші дані зі США посилили побоювання щодо підвищення ставок і спровокували зростання прибутковості казначейських облігацій США, що вплинуло на ціни на нафту та інші сировинні товари", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тіна Тенг, аналітик CMC Markets, сказала, що зростання запасів сирої нафти в США до 17-місячного максимуму свідчить про послаблення попиту, що призвело до зниження цін.

"Ціни на сиру нафту також знизилися через операції зі зниженням ризику після розпродажу на Уолл-стріт після даних PPI і сильного долара США", - сказав Тен.

В останні тижні ціни на нафту коливалися між побоюваннями рецесії у Сполучених Штатах на тлі підвищення ставок для боротьби з інфляцією та сподіваннями на зростання попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило цього тижня, що Китай забезпечить майже половину зростання попиту на нафту цього року після того, як він послабив свої обмеження на COVID-19, але обмеження видобутоку країнами ОПЕК+ може означати дефіцит пропозиції у другому півріччі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що поточна угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу діятиме до кінця року, додавши, що він, як і раніше, виявляє обережність щодо попиту з боку Китаю.
За матеріалами: investing.com
 

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