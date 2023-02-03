Нафта стабілізується, оскільки ринок очікує на відновлення Китаю та ембарго ЄС

Ціни на нафту стабілізувалися у п'ятницю, але вже другий тиждень знижуються, оскільки ринок очікує нових ознак відновлення попиту на паливо в Китаї, а також впливу ембарго ЄС та обмеження цін на російські нафтопродукти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів, або 0,2%, до 81,99 долара за барель на 10:43 за Грінвічем, знизившись приблизно на 1% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 14 центів, або на 0,2%, до 75,74 долара.

Brent цього тижня може зафіксувати падіння більш ніж на 5%, тоді як WTI готується до падіння на 4%.

"Ціни на нафту, ймовірно, будуть тупцювати на місці доти, доки не стане ясно, наскільки динамічно відновлюватиметься попит у Китаї або якими будуть наслідки ембарго ЄС та цінових обмежень", - заявив Commerzbank.

Аналітики ANZ вказали на різкий стрибок трафіку у 15 найбільших містах Китаю після свята Нового року за місячним календарем, але також зазначили, що китайських торговців «відносно не було».

Трохи сильніший долар напередодні даних про зайнятість у США стримував зростання. Сильніша американська валюта може стримувати попит на нафту, тому що вона зазвичай робить товар, що оцінюється в доларах, дорожчим для тих, хто тримає інші валюти.

Зростання кількості робочих місць у США в січні, ймовірно, залишиться високим завдяки стійкості ринку праці, але очікування подальшого уповільнення зростання заробітної плати дають Федеральному резерву деяку втіху у боротьбі з інфляцією, показало опитування Reuters.

Центральний банк США повернувся до м'якшого підвищення ставок, ніж минулого року, але політики також прогнозували, що буде потрібно «постійне підвищення» вартості запозичень.

Підвищення відсоткових ставок у 2023 році, ймовірно, чинитиме тиск на економіку США та Європи, посиливши побоювання з приводу економічного спаду, який, швидше за все, вплине на світовий попит на сиру нафту, вважає Приянка Сачдєва, ринковий аналітик Phillip Nova.

Інвестори також стежать за подіями, пов'язаними із забороною Європейського Союзу на російські нафтопродукти 5 лютого, оскільки у п'ятницю країни ЄС прагнуть укласти угоду щодо встановлення граничних цін на російські нафтопродукти.