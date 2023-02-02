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Нафта зростає на тлі падіння долара, ОПЕК+ продовжує політику скорочення видобутку
08:14 02.02.2023 |
Ціни на нафту відновилися в четвер після падіння на попередній сесії, оскільки слабкіший долар повернув інтерес до ризикових активів, а рішення ОПЕК+ про продовження скорочення видобутку допомогло послабити побоювання з приводу надмірної пропозиції.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 65 центів, або 0,8%, до 83,49 долара за барель за 03:53 за Грінвічем, тоді як американські ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 71 цент. , або 0,9%, до 77,12 доларів за барель.
Обидва зразки впали більш ніж на 3% за ніч після того, як дані уряду США показали значне збільшення запасів нафти та нафтопродуктів.
Федеральна резервна система підвищила цільову відсоткову ставку на чверть процентного пункту в середу, але продовжувала обіцяти «збільшення» вартості запозичень, що триває, в рамках боротьби з інфляцією.
"Ці яструбині підтвердження з боку ФРС були зустрінуті зростаючими сумнівами з боку ринків, які побачили голубиний висновок з визнання Джеромом Пауеллом прогресу в "дезінфляційному процесі" і того, що він не переймається послабленням фінансових умов", - сказав Йіп Джун Ронг. Аналітик ринку в IG, на замітці.
"Інфляція дещо знизилася, але залишається високою", - йдеться в заяві центрального банку США, в якій явно визнається прогрес, досягнутий у зниженні темпів зростання цін порівняно з 40-річними максимумами, досягнутими минулого року.
Індекс долара США впав до нового дев'ятимісячного мінімуму у четвер у відповідь на м'якіші прогнози на підвищення ставки. Слабкіший долар робить нафту за ціною в доларах менш дорогою для власників інших валют, підвищуючи попит.
Група ОПЕК+ схвалила поточну політику групи виробників нафти на зустрічі в середу, залишивши в силі узгоджені торік скорочення видобутку на тлі надій на вищий попит у Китаї та невизначені перспективи постачання з Росії.
ОПЕК+ погодилася скоротити свій видобуток на 2 мільйони барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту з листопада минулого року до кінця 2023 року, щоб підтримати ринок.
Ціни також зростають на тлі заборони Євросоюзу на російські нафтопродукти з 5 лютого.
За словами дипломатів, у п'ятницю країни ЄС прагнутимуть угоди на пропозицію Європейської комісії встановити граничні ціни на російські нафтопродукти після того, як рішення було відкладено в середу через розбіжності між державами-членами.
Минулого тижня Європейська комісія запропонувала, щоб з 5 лютого ЄС встановив верхню межу цін у розмірі 100 доларів за барель на преміальні російські нафтопродукти, такі як дизельне паливо, та верхню межу в 45 доларів за барель на товари зі знижкою, такі як мазут.
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