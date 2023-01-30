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Ціни на бензин, дизель та автогаз, які активно знижувалися наприкінці січня, мають стабілізуватися
14:25 30.01.2023 |
Зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз, що спостерігається в Україні наприкінці січня, було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.
Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
За його даними, активне зниження цін розпочалося 19 січня. За цей період дизельне пальне подешевшало з 54 до 52,70 гривень, бензин А-95 подешевшав з 50,20 до 48,90 гривень. При цьому у деяких мережах ціни впали на 3 гривні за літр.
"Спад дуже серйозний", - зазначив Куюн.
Падіння цін на бензин "пов'язане насамперед із тим, що на ринку сформовано дуже великі запаси", сказав він.
"Січень і лютий це два самі такі "мертві місяці" в році, коли споживання мінімальне, а ми бачимо, що поставки досить великі. Запаси зроблені в тому числі завдяки уряду, який акцентував ще наприкінці жовтня на необхідності формування запасів напередодні введення ембарго на імпорт російських нафтопродуктів до Європи", - повідомив він.
Як зазначив Куюн, сьогодні основні мережі мають мінімум місячний запас для своєї діяльності, крім того, що продовжуються оперативні постачання.
"Тому ринок перебуває у дуже добрій формі", - констатував експерт.
До кінця зими різких змін не повинно бути.
"Я думаю, що ринок близький до точки стабілізації. Це показує і рівень націнки, який легко розрахувати, бачачи оптові ціни", - сказав він.
За його словами, рівень цін, який спостерігається зараз, залишиться й у лютому.
При цьому Куюн не передбачає значних змін у березні. "Це у нас чомусь прийнято вважати, що посівна кампанія починається у березні. Насправді, як показує досвід останніх років, березень це такий ще зимовий місяць, на який ще ніхто особливо ніхто не планує", - розповів він.
"Крім того, аграрії вже мають доволі серйозні запаси, навчені минулого року", - відзначили експерт.
Також Куюн нагадав, що багато підприємств аграрного сектора стали самостійно забезпечувати себе паливом, ставши прямими імпортерами, а деякі агропідприємства навіть заглядалися на придбання власного флоту, щоб постачати паливо.
Тому експерт не бачить проблем із паливом і під час посівної кампанії навесні 2023 року. "Всі зробили висновки, і всі в цьому плані наштовхнули", - додав він.
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