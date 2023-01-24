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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізувалася, оскільки відкриття Китаю врівноважується економічними проблемами

 
Ціни на сиру нафту у вівторок залишалися стабільними, оскільки побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання та очікуваного збільшення запасів нафти в США були нівельовані сподіваннями на відновлення попиту на пальне з боку найбільшого імпортера Китаю.

Нафта марки Brent подешевшала на 30 центів, або 0,3%, до 87,89 долара за барель на 10:10 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 35 центів, або на 0,4%, до 81,27 долара.

"Економіка (США) все ще може перевернутися, і деякі трейдери енергоресурсів все ще скептично ставляться до того, як швидко попит на сиру нафту в Китаї відновиться цього кварталу", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Цього тижня трейдери чекають на нові бізнес-дані, оскільки сезон корпоративних звітів набирає обертів, пропонуючи підказки про стан економіки по всьому світу.

Що стосується товарно-матеріальних запасів, запаси сирої нафти та бензину в США, як очікується, зростуть минулого тижня, тоді як запаси дистилятів скоротяться, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.

Опитування було проведено перед звітами Американського інституту нафти, які мають бути представлені о 16.30. за східним часом (21:30 за Грінвічем) у вівторок, а Управління енергетичної інформації - о 10:30 (15:30 за Грінвічем) у середу.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що сировинні товари, такі як сира нафта, продукти нафтопереробки, ЗПГ та соєві боби, зростуть на тлі відновлення попиту у Китаї.

Ціни на сиру нафту на фізичних ринках почали рік з ралі на тлі збільшення покупок у Китаї після послаблення контролю над пандемією та побоювань трейдерів, що санкції щодо Росії можуть скоротити постачання.

Долар тим часом коливався близько дев'ятимісячного мінімуму щодо євро і втратив нещодавнє зростання щодо ієни, оскільки трейдери продовжували оцінювати ризики рецесії в США та політику Федеральної резервної системи.

Більш слабка валюта США робить товари, номіновані у доларах, такі як нафта, дешевшими для покупців, які використовують інші валюти.

Інвестори повернулися до нафтових ф'ючерсів та опціонів найшвидшими темпами за більш ніж два роки, оскільки побоювання з приводу глобального спаду ділового циклу ослабли, хоча очікується, що миттєві дані PMI, які будуть опубліковані у вівторок, покажуть скорочення.
За матеріалами: investing.com
 

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