Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Нафта стабілізувалася, оскільки відкриття Китаю врівноважується економічними проблемами
13:49 24.01.2023 |
Нафта марки Brent подешевшала на 30 центів, або 0,3%, до 87,89 долара за барель на 10:10 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 35 центів, або на 0,4%, до 81,27 долара.
"Економіка (США) все ще може перевернутися, і деякі трейдери енергоресурсів все ще скептично ставляться до того, як швидко попит на сиру нафту в Китаї відновиться цього кварталу", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.
Цього тижня трейдери чекають на нові бізнес-дані, оскільки сезон корпоративних звітів набирає обертів, пропонуючи підказки про стан економіки по всьому світу.
Що стосується товарно-матеріальних запасів, запаси сирої нафти та бензину в США, як очікується, зростуть минулого тижня, тоді як запаси дистилятів скоротяться, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.
Опитування було проведено перед звітами Американського інституту нафти, які мають бути представлені о 16.30. за східним часом (21:30 за Грінвічем) у вівторок, а Управління енергетичної інформації - о 10:30 (15:30 за Грінвічем) у середу.
Аналітики Goldman Sachs очікують, що сировинні товари, такі як сира нафта, продукти нафтопереробки, ЗПГ та соєві боби, зростуть на тлі відновлення попиту у Китаї.
Ціни на сиру нафту на фізичних ринках почали рік з ралі на тлі збільшення покупок у Китаї після послаблення контролю над пандемією та побоювань трейдерів, що санкції щодо Росії можуть скоротити постачання.
Долар тим часом коливався близько дев'ятимісячного мінімуму щодо євро і втратив нещодавнє зростання щодо ієни, оскільки трейдери продовжували оцінювати ризики рецесії в США та політику Федеральної резервної системи.
Більш слабка валюта США робить товари, номіновані у доларах, такі як нафта, дешевшими для покупців, які використовують інші валюти.
Інвестори повернулися до нафтових ф'ючерсів та опціонів найшвидшими темпами за більш ніж два роки, оскільки побоювання з приводу глобального спаду ділового циклу ослабли, хоча очікується, що миттєві дані PMI, які будуть опубліковані у вівторок, покажуть скорочення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Симоненко звільнився з ОГПУ після відпочинку в Іспанії
|Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка
|«Поясню на яйцях». Чи потрібна Зеленському відставка Шмигаля та Резнікова
|$10 млн за перемогу над Газпромом. Кейс Коболєва не здивував бізнес: як працює світ премій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Запаси газу в українських сховищах впали до 11 мільярдів кубометрів
|Нафта стабілізувалася, оскільки відкриття Китаю врівноважується економічними проблемами
|Уряд призначив директора «Прозорро.Продажі» заступником міністра економіки
|Кількість операцій через систему електронних платежів НБУ під час війни скоротилася майже на 19%
|У Верховній Раді ініціюють внесення норми про презумпцію невинуватості платника податків до Податкового кодексу
|Виробництво електрики зросло, але дефіцит ще суттєвий - Укренерго
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією