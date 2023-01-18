У першій половині січня обсяги постачання ДП із-за кордону залишаються на високому рівні попри профіцит на внутрішньому ринку

За даними enkorr, 1-15 січня українські імпортери розмитнили 324 тис. тонн продукту, що на 5 тис. тонн більше, ніж у першій половині грудня. На початку року компанії зменшили закупівлі дизпального у Польщі та країнах Балтії, також впали обсяги постачань з півдня. Проте різке зростання імпорту продукту з Угорщини нівелювало зменшення на інших напрямках.

Активні закупівлі дизпального у січні підтримують високі премії на основних напрямках постачань. «Щодо наших закупівель, то по всім напрямкам постачань зменшення розмірів премій не відбувається попри те, що український ринок перелитий пальним. Наші партнери тримають високі ціни, бо розуміють, що у лютому ситуація з постачаннями може погіршитися», - коментує поточне ціноутворення представник крупної української мережі. Інші учасники ринку повідомляють, що окремі трейдери погоджуються на зменшення своєї маржі, але це поодинокі випадки.

На ринку Польщі основна кількість угод на постачання дизпального автомобільним та залізничним транспортом укладалася з преміями $200-210. Проте деякі продажі відбувалися по +$120-170 до поточних північно-європейських котирувань. «У січні обсяги реалізації різко впали, тому ми змушені зменшувати премії на дизпальне окремим покупцям. Бензин іноді доводиться продавати взагалі без маржі», - розповідає польський трейдер.

В країнах Балтії протягом останніх двох тижнів цінова кон'юнктура не змінилася. Литовські та латвійські постачальники пропонують ресурс з преміями $140-170. Кілька імпортерів повідомило, що уклало угоди на таких умовах до кінця січня.

На південному напрямку пропозицій дизпального достатньо. Учасники ринку повідомляють про надходження великого обсягу продукту з турецького STAR Refinery до румунської Констанци у першій половині січня. Крім того, прибуло два танкери з Греції. Цього тижня учасники ринку повідомили про зниження премій на дизельне паливо в одного з операторів паливного терміналу в Русе до $140-145, проте решта постачальників не змінювала умови пропозицій та пропонує продукт по +$150-180 до середземноморських котирувань. Націнки у чорноморських портах та у гирлі Дунаю залишилися майже без змін. У Варні та Констанці автомобільні партії дизпального продаються з преміями $135-140, у Джурджулешті - $240-280.

Різке зростання обсягів імпортних постачань дизпального та бензину у грудні та активні закупівлі у січні призвели до утворення профіциту цих продуктів на внутрішньому ринку та зниженню оптових цін. Українські компанії повідомляють, що крупні мережі АЗС, такі як OKKO та WOG вийшли на ринок з оптовими пропозиціями пального. За їх словами, це створює додатковий тиск на ціни в умовах зростання європейських котирувань. Проте трейдери зазначають, що вже за 2-3 тижні ситуація на ринку може змінитися через запровадження нафтопродуктового ембарго. Крім того, у лютому починає активізуватися аграрний сектор, який планує закупівлі палива для весняного внесення добрив та посівних робіт.

